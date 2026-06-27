ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення, - Міноборони

Європейська комісія, Міністерство оборони України, а також уряди Франції та Фінляндії уклали угоди, спрямовані на розширення промислових спроможностей у сфері технологій подвійного призначення та оборонної промисловості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, підписання угод відбулося під час Конференції з відновлення України у Гданську. Домовленості передбачають надання €343 млн у вигляді гарантій Європейського Союзу та грантів змішаного фінансування.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, нові угоди відкривають додаткові можливості для масштабування українських технологій подвійного призначення та оборонного виробництва. Це ще один крок до глибшої інтеграції вітчизняних компаній у європейську промислову й технологічну базу.

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Інвестиції у розвиток виробництва

Очікується, що нові інструменти дадуть змогу залучити понад €700 млн інвестицій у виробництво безпілотних літальних апаратів і систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційну галузь, передові навігаційні та комунікаційні технології, а також інші стратегічні галузі.

Зауважується, що інвестиції охоплюють не окремі продукти, а цілісний технологічний контур сучасної оборони.

За словами радниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, це дасть змогу одночасно розвивати самі платформи, технології для їхнього ефективного застосування та засоби захисту від ворожих безпілотних систем.

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Як здійснюватиметься фінансування

Фінансування здійснюватиметься в межах другого компонента програми Ukraine Facility. Він включає Інвестиційну рамкову програму для України, створену для залучення державних і приватних інвестицій. Її бюджет становить €9,5 млрд, зокрема €7,8 млрд гарантій і €1,7 млрд грантів змішаного фінансування.

Із осені 2025 року реалізація Інвестиційної рамкової програми зосереджена, зокрема, на технологіях подвійного призначення та стратегічних галузях.

Нові можливості

Крім того, польський державний Bank Gospodarstwa Krajowego та український виробник безпілотних систем Skyfall підписали меморандум про взаєморозуміння щодо фінансування інвестицій у розширення виробничих спроможностей компанії.

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Фінансування в межах другого компонента програми Ukraine Facility допоможе Skyfall задовольнити зростаючий попит і сприятиме інтеграції компанії до європейської промислової та технологічної бази.