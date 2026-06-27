ЕС и Украина запускают новые программы на €343 млн для развития технологий двойного назначения, — Минобороны
Европейская комиссия, Министерство обороны Украины, а также правительства Франции и Финляндии заключили соглашения, направленные на расширение производственных мощностей в сфере технологий двойного назначения и оборонной промышленности.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, подписание соглашений состоялось во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Соглашения предусматривают предоставление 343 млн евро в виде гарантий Европейского Союза и грантов смешанного финансирования.
По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Боева, новые соглашения открывают дополнительные возможности для масштабирования украинских технологий двойного назначения и оборонного производства. Это еще один шаг к более глубокой интеграции отечественных компаний в европейскую промышленную и технологическую базу.
Инвестиции в развитие производства
Ожидается, что новые инструменты позволят привлечь более €700 млн инвестиций в производство беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия дронам, наземных роботизированных комплексов, авиационную отрасль, передовые навигационные и коммуникационные технологии, а также другие стратегические отрасли.
Отмечается, что инвестиции охватывают не отдельные продукты, а целостный технологический контур современной обороны.
По словам советницы министра обороны Украины Анны Гвоздяр, это позволит одновременно развивать сами платформы, технологии для их эффективного применения и средства защиты от вражеских беспилотных систем.
Как будет осуществляться финансирование
Финансирование будет осуществляться в рамках второго компонента программы Ukraine Facility. Он включает Инвестиционную рамочную программу для Украины, созданную для привлечения государственных и частных инвестиций. Ее бюджет составляет 9,5 млрд евро, в том числе 7,8 млрд евро гарантий и 1,7 млрд евро грантов смешанного финансирования.
С осени 2025 года реализация Инвестиционной рамочной программы сосредоточена, в частности, на технологиях двойного назначения и стратегических отраслях.
Новые возможности
Кроме того, польский государственный Bank Gospodarstwa Krajowego и украинский производитель беспилотных систем Skyfall подписали меморандум о взаимопонимании относительно финансирования инвестиций в расширение производственных мощностей компании.
Финансирование в рамках второго компонента программы Ukraine Facility поможет Skyfall удовлетворить растущий спрос и будет способствовать интеграции компании в европейскую промышленную и технологическую базу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль