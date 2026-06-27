ЕС и Украина запускают новые программы на €343 млн для развития технологий двойного назначения, — Минобороны

Европейская комиссия, Министерство обороны Украины, а также правительства Франции и Финляндии заключили соглашения, направленные на расширение производственных мощностей в сфере технологий двойного назначения и оборонной промышленности.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, подписание соглашений состоялось во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Соглашения предусматривают предоставление 343 млн евро в виде гарантий Европейского Союза и грантов смешанного финансирования.

По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Боева, новые соглашения открывают дополнительные возможности для масштабирования украинских технологий двойного назначения и оборонного производства. Это еще один шаг к более глубокой интеграции отечественных компаний в европейскую промышленную и технологическую базу.

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Инвестиции в развитие производства

Ожидается, что новые инструменты позволят привлечь более €700 млн инвестиций в производство беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия дронам, наземных роботизированных комплексов, авиационную отрасль, передовые навигационные и коммуникационные технологии, а также другие стратегические отрасли.

Отмечается, что инвестиции охватывают не отдельные продукты, а целостный технологический контур современной обороны.

По словам советницы министра обороны Украины Анны Гвоздяр, это позволит одновременно развивать сами платформы, технологии для их эффективного применения и средства защиты от вражеских беспилотных систем.

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Как будет осуществляться финансирование

Финансирование будет осуществляться в рамках второго компонента программы Ukraine Facility. Он включает Инвестиционную рамочную программу для Украины, созданную для привлечения государственных и частных инвестиций. Ее бюджет составляет 9,5 млрд евро, в том числе 7,8 млрд евро гарантий и 1,7 млрд евро грантов смешанного финансирования.

С осени 2025 года реализация Инвестиционной рамочной программы сосредоточена, в частности, на технологиях двойного назначения и стратегических отраслях.

Новые возможности

Кроме того, польский государственный Bank Gospodarstwa Krajowego и украинский производитель беспилотных систем Skyfall подписали меморандум о взаимопонимании относительно финансирования инвестиций в расширение производственных мощностей компании.

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Финансирование в рамках второго компонента программы Ukraine Facility поможет Skyfall удовлетворить растущий спрос и будет способствовать интеграции компании в европейскую промышленную и технологическую базу.