На фронте зафиксировано 48 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 48 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Сопич, Коренок, Волфино, Потаповка, Горки, Уланово, Бачевск. Авиаудары пришлись на Лужки и Сумы.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником. В то же время оккупанты совершили 28 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в сторону Малой Вовчей и в районе Старицы.

На Купянском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Колесниковка и Боровская Андреевка. Одно боевое столкновение продолжается.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 12 атак в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка; четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное и в сторону Сергеевки. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Терновое, Калиновское.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижевка, Староукраинка, Цветково и Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

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