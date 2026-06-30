На фронте зафиксировано 48 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток агрессор 48 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 июня, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Сопич, Коренок, Волфино, Потаповка, Горки, Уланово, Бачевск. Авиаудары пришлись на Лужки и Сумы.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником. В то же время оккупанты совершили 28 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в сторону Малой Вовчей и в районе Старицы.
- На Купянском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Колесниковка и Боровская Андреевка. Одно боевое столкновение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лимана, Озерного.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 12 атак в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка; четыре атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное и в сторону Сергеевки. Одно боестолкновение продолжается.
На Александровском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Терновое, Калиновское.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижевка, Староукраинка, Цветково и Чаривное.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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