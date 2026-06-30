Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину: четверо человек ранены

30 июня в Днепропетровской области четыре человека получили ранения. Враг более 50 раз наносил удары по двум районам области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

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Никопольский район

Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Томаковская, Червоногригоровская громады.

Повреждены предприятие, многоквартирный дом и автомобили.

В состоянии средней тяжести госпитализирован 42-летний мужчина. Еще трое мужчин 77, 56 и 42 лет будут лечиться амбулаторно.

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Синельниковский район

Противник нанес удар по Славянской, Богиновской, Покровской, Маломихайловской, Петропавловской и Васильковской громадам.

Повреждены агропредприятие и частные дома.

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Напомним, в течение минувших суток враг обстреливал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Из-за этого часть семей прифронтовой зоны осталась без света.