Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: четверо людей поранені
30 червня на Дніпропетровщині четверо людей дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Нікопольський район
- Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська, Червоногригорівська громади.
- Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок та автівки.
- У стані середньої тяжкості госпіталізовано 42-річного чоловіка. Ще троє чоловіків 77, 56 і 42 років лікуватимуться амбулаторно.
Синельниківський район
- Противник завдав удару по Слов’янській, Богинівській, Покровській, Маломихайлівській, Петропавлівській і Васильківській громадах.
- Пошкоджені агропідприємство та приватні будинки.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог обстрілював енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Через це частина родин прифронтової зони залишилася без світла.
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