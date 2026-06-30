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Новости Смерть командира 154 ОМБр Кононникова
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Смерть командира 154-й ОМБр Кононникова: следствие рассматривает три основные версии

Версии гибели командира 154 ОМБр Владимира Кононникова

В деле о смерти командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова в Запорожской области правоохранительные органы рассматривают три основные версии: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства обнаружения тела 

По данным правоохранителей, тело командира воинской части А4962 Кононникова с огнестрельным ранением в левой височной области обнаружили 28 июня 2026 года в 07:38.

Офицер находился на открытой местности рядом с лесополосой вблизи одного из населенных пунктов Запорожской области. Рядом с телом обнаружен его личный пистолет.

Основные версии следствия

"Смерть наступила вследствие сквозного огнестрельного ранения. В рамках досудебного расследования проверяются несколько возможных версий, в частности самоубийство, умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием", — заявили в ведомстве.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. Продолжается допрос военнослужащих.

"Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, а также запланировано проведение посмертной судебно-психологической и психиатрической экспертизы", — заявили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются. Их проводят под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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Смерть командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова

  • Накануне сообщалось, что 28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. 
  • Полиция Запорожской области сообщила, что командир 154-й отдельной механизированной бригады, полковник Владимир Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение.
  • Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация — ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

смерть (9153) Запорожская область (4523) Кононников Владимир (2)
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Топ комментарии
+6
Якось не вкладаються в голові висунуті слідством версії: навмисне вбивство,самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Якщо є признаки, що вказують на вбивство, то мають бути інші версії. Можна висунути і версію самогубства, але висувати командиру версію про необережне поводження зі зброєю, це ідіотизм.
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30.06.2026 21:16 Ответить
+4
Не маючи на руках експертиз та не знаючи подій, які передували смерті, не можна про щось казати впевнено тому, усі думки щодо смерті, поки що - це нічім необгрунтовані фантазії. Треба встановити відстань, з якої зробленмий постріл, кут входу пулі, сліди порохових газів, наявність штанцмарки і ще дуже багато чого.
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30.06.2026 21:34 Ответить
+4
Серйозно? Необережне поводження зі зброєю?! Як можна розглядати таку версію ВЗАГАЛІ? При всій повазі до слідства - ви людей зовсім за ідіотів тримаєте? У людини дірка у скроні від кулі! І мова йде не про мобілізованого новобранця, який уперше в житті побачив зброю і випадково натиснув спусковий гачок, а мова йде про командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова - бойового офіцера з величезним досвідом, у якого правила безпеки зі зброєю на рівні підкірки записані. Він що, по-вашому, йшов йшов по полю, стало нудно і вирішив пограти в "російську рулетку"? Чи як ви собі уявляєте випадковий постріл ТОЧНО В СКРОНЮ у професійного військового такого рангу?Ця версія виглядає як класична спроба злити справу. Бо "умисне вбивство" - це ж треба шукати винних, розслідувати диверсії чи внутрішні розбірки під час війни, а це важко. "Самогубство" - це купа неугодних питань до умов служби та вищого керівництва. А "необережність" - ідеальний варіант для лінивих прокурорів: списали все на покійного і закрили папку. Альо, гараж! Припиніть плямити пам'ять командира своїми безглуздими відмазками і шукайте реальні причини трагедії.....
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30.06.2026 21:38 Ответить

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