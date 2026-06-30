Смерть командира 154-й ОМБр Кононникова: следствие рассматривает три основные версии
В деле о смерти командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова в Запорожской области правоохранительные органы рассматривают три основные версии: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.
Обстоятельства обнаружения тела
По данным правоохранителей, тело командира воинской части А4962 Кононникова с огнестрельным ранением в левой височной области обнаружили 28 июня 2026 года в 07:38.
Офицер находился на открытой местности рядом с лесополосой вблизи одного из населенных пунктов Запорожской области. Рядом с телом обнаружен его личный пистолет.
Основные версии следствия
"Смерть наступила вследствие сквозного огнестрельного ранения. В рамках досудебного расследования проверяются несколько возможных версий, в частности самоубийство, умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием", — заявили в ведомстве.
Правоохранители провели осмотр места происшествия. Продолжается допрос военнослужащих.
"Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, а также запланировано проведение посмертной судебно-психологической и психиатрической экспертизы", — заявили в прокуратуре.
Следственные действия продолжаются. Их проводят под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Смерть командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова
- Накануне сообщалось, что 28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников.
- Полиция Запорожской области сообщила, что командир 154-й отдельной механизированной бригады, полковник Владимир Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение.
- Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация — ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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Якщо є признаки, що вказують на вбивство, то мають бути інші версії. Можна висунути і версію самогубства, але висувати командиру версію про необережне поводження зі зброєю, це ідіотизм.