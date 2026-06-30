Смерть командира 154 ОМБр Кононнікова: слідство розглядає три основні версії

У справі про смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова на Запоріжжі правоохоронці розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

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Обставини виявлення тіла

За даними правоохоронців, тіло командира військової частини А4962 Кононнікова, з вогнепальним пораненням у лівій скроневій ділянці, виявили 28 червня 2026 року о 07:38.

Офіцер перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області. Поряд із тілом виявлено його особистий пістолет.

Ключові версії слідства

"Смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення. У межах досудового розслідування перевіряються декілька можливих версій, зокрема самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю", - заявли у відомстві.

Правоохоронці провели огляд місця події. Триває допит військовослужбовців.

"Призначено судово-медичні та балістичні експертизи, а також заплановано проведення посмертної судово-психологічно-психіатричної експертизи",- заявили у прокуратурі.

Слідчі дії тривають. Їх проводять під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова

Напередодні повідомлялося, що 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.

Поліція Запорізької області повідомляла, що командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України.

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