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Новини Смерть командира 154 омбр Кононнікова
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Смерть командира 154 ОМБр Кононнікова: слідство розглядає три основні версії

Версії загибелі командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова

У справі про смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова на Запоріжжі правоохоронці розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

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Обставини виявлення тіла 

За даними правоохоронців, тіло командира військової частини А4962 Кононнікова, з вогнепальним пораненням у лівій скроневій ділянці, виявили 28 червня 2026 року о 07:38.

Офіцер перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області. Поряд із тілом виявлено його особистий пістолет.

Ключові версії слідства

"Смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення. У межах досудового розслідування перевіряються декілька можливих версій, зокрема самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю", - заявли у відомстві.

Правоохоронці провели огляд місця події. Триває допит військовослужбовців.

"Призначено судово-медичні та балістичні експертизи, а також заплановано проведення посмертної судово-психологічно-психіатричної експертизи",- заявили у прокуратурі.

Слідчі дії тривають. Їх проводять під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова

  • Напередодні повідомлялося, що 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. 
  • Поліція Запорізької області повідомляла, що командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення.
  • Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

смерть (6779) Запорізька область (5054) Кононніков Володимир (2)
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Топ коментарі
+5
Якось не вкладаються в голові висунуті слідством версії: навмисне вбивство,самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Якщо є признаки, що вказують на вбивство, то мають бути інші версії. Можна висунути і версію самогубства, але висувати командиру версію про необережне поводження зі зброєю, це ідіотизм.
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30.06.2026 21:16 Відповісти
+4
Не маючи на руках експертиз та не знаючи подій, які передували смерті, не можна про щось казати впевнено тому, усі думки щодо смерті, поки що - це нічім необгрунтовані фантазії. Треба встановити відстань, з якої зробленмий постріл, кут входу пулі, сліди порохових газів, наявність штанцмарки і ще дуже багато чого.
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30.06.2026 21:34 Відповісти
+3
він шульга?
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30.06.2026 21:15 Відповісти

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