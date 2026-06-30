Смерть командира 154 ОМБр Кононнікова: слідство розглядає три основні версії
У справі про смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова на Запоріжжі правоохоронці розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.
Обставини виявлення тіла
За даними правоохоронців, тіло командира військової частини А4962 Кононнікова, з вогнепальним пораненням у лівій скроневій ділянці, виявили 28 червня 2026 року о 07:38.
Офіцер перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області. Поряд із тілом виявлено його особистий пістолет.
Ключові версії слідства
"Смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення. У межах досудового розслідування перевіряються декілька можливих версій, зокрема самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю", - заявли у відомстві.
Правоохоронці провели огляд місця події. Триває допит військовослужбовців.
"Призначено судово-медичні та балістичні експертизи, а також заплановано проведення посмертної судово-психологічно-психіатричної експертизи",- заявили у прокуратурі.
Слідчі дії тривають. Їх проводять під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова
- Напередодні повідомлялося, що 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.
- Поліція Запорізької області повідомляла, що командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення.
- Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України.
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Якщо є признаки, що вказують на вбивство, то мають бути інші версії. Можна висунути і версію самогубства, але висувати командиру версію про необережне поводження зі зброєю, це ідіотизм.