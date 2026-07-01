РФ наиболее активно ведет штурмовые операции на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 256 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 81 авиационный удар, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9801 дрон-камикадзе и осуществил 3083 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 47 - из реактивных систем залпового огня.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, пять артиллерийских средств, один склад, шесть пунктов управления БПЛА и еще один важный объект противника.

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Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил пять авиабомб, осуществил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Малой Волчьей, Хатнего, Зарубинки, Шевьяковки и в районе Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Артильного.

На Купянском направлении враг пять раз наносил удары в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка, а также в направлении Петропавловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону населенных пунктов Ставки, Лимана, Озерного, Боровой, Новоселевки, Дробышево, Диброва, Ямполя.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 27 раз в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка, а также в районе Резниковки и Калеников.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Новониколаевка, Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное, Котлино и в направлении Сергеевки, Белицкого.

На Александровском направлении наши защитники отразили четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Поддубное, Терновое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в сторону населенных пунктов Косовцево, Доброполье, Горькое, Воздвижовка, Староукраинка, Цветково и Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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