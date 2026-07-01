РФ наиболее активно ведет штурмовые операции на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки зафиксировано 256 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 81 авиационный удар, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9801 дрон-камикадзе и осуществил 3083 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 47 - из реактивных систем залпового огня.
Поражение противника
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, пять артиллерийских средств, один склад, шесть пунктов управления БПЛА и еще один важный объект противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил пять авиабомб, осуществил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Малой Волчьей, Хатнего, Зарубинки, Шевьяковки и в районе Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Артильного.
На Купянском направлении враг пять раз наносил удары в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка, а также в направлении Петропавловки и Ковшаровки.
На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону населенных пунктов Ставки, Лимана, Озерного, Боровой, Новоселевки, Дробышево, Диброва, Ямполя.
На Славянском направлении противник проводил штурмы 27 раз в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка, а также в районе Резниковки и Калеников.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малиновки.
На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Новониколаевка, Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное, Котлино и в направлении Сергеевки, Белицкого.
На Александровском направлении наши защитники отразили четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Поддубное, Терновое, Калиновское.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в сторону населенных пунктов Косовцево, Доброполье, Горькое, Воздвижовка, Староукраинка, Цветково и Чаривное.
На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
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