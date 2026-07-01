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РФ найбільше штурмує на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

Протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон-камікадзе та здійснив 3083 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 - із реактивних систем залпового вогню.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських засобів, один склад, шість пунктів управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

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Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне, Борова, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Ямпіль.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки, Калеників.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки, в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне, Котлине та в бік Сергіївки, Білицького.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у бік населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Що відбувається на фронті 1 липня 2026 року? Зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Що відбувається на фронті 26 червня: зведення Генштабу

Автор: 

Генштаб ЗС (8580) бойові дії (6051)
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