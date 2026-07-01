Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 6 областях, самая сложная ситуация в Сумской области, - Минэнерго

В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаётся без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Где ситуация наиболее сложная?

Как отмечается, самая сложная ситуация - в Сумской области. Из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и вражеских обстрелов здесь без света остается наибольшее количество потребителей. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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Отключение электроэнергии из-за непогоды

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 80 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Плановые отключения

Из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая приводит к существенному росту потребления электроэнергии, сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди.

"Призываем потребителей, по возможности, перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, а в часы максимальной нагрузки - с 16:00 до 23:00 - максимально экономно потреблять электроэнергию. Это помогает поддерживать стабильную работу энергосистемы и минимизировать необходимость применения ограничений", - отмечают в Минэнерго.

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