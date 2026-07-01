Через удари РФ є знеструмлення у 6 областях, найскладніша ситуація на Сумщині, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Де ситуація найскладніша?
Як зазначається, найскладніша ситуація - на Сумщині. Через пошкодження енергооб'єктів внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів тут без світла залишається найбільша кількість споживачів. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Знеструмлення через негоду
Через негоду без електропостачання залишаються понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
Планові відключення
Через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призводить до суттєвого зростання споживання електроенергії, сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.
"Закликаємо споживачів, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00, а у години максимального навантаження - з 16:00 до 23:00 - максимально ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає підтримувати стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати необхідність застосування обмежень", - наголошують у Міненерго.
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