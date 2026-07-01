Рада поддержала создание новой государственной награды - ордена Европы
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об учреждении новой государственной награды - ордена Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время пленарного заседания парламента.
Кого предлагают награждать
За законопроект №15359 проголосовали 274 народных депутата.
Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственных наградах Украины" и учреждение ордена Европы.
Наградой предлагается отмечать лиц за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.
Также орденом смогут награждать за весомый вклад в помощь Украине, укрепление её устойчивости в защите независимости, развитие международного сотрудничества, утверждение демократии, мира и дружеских отношений между народами.
Что предшествовало
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новой государственной награды - ордена Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо бажаючих підтримати вступ України в ЄС стає все менше !!!
і ось це наше покарання за ЗЄльоного !