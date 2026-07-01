Рада поддержала создание новой государственной награды - ордена Европы

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об учреждении новой государственной награды - ордена Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время пленарного заседания парламента.

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Кого предлагают награждать

За законопроект №15359 проголосовали 274 народных депутата.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственных наградах Украины" и учреждение ордена Европы.

Наградой предлагается отмечать лиц за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Также орденом смогут награждать за весомый вклад в помощь Украине, укрепление её устойчивости в защите независимости, развитие международного сотрудничества, утверждение демократии, мира и дружеских отношений между народами.

Что предшествовало

Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новой государственной награды - ордена Европы.

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