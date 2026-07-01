Рада підтримала створення нової державної нагороди - ордена Європи
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заснування нової державної нагороди – ордена Європи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту.
Кого пропонують нагороджувати
За законопроєкт №15359 проголосували 274 народні депутати.
Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" та запровадження ордена Європи.
Нагородою пропонують відзначати осіб за видатні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.
Також орденом зможуть нагороджувати за вагомий внесок у допомогу Україні, зміцнення її стійкості у захисті незалежності, розвиток міжнародного співробітництва, утвердження демократії, миру та дружніх відносин між народами.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження нової державної відзнаки - Ордена Європи.
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