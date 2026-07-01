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Рада підтримала створення нової державної нагороди - ордена Європи

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заснування ордена Європи

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заснування нової державної нагороди – ордена Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту.

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Кого пропонують нагороджувати

За законопроєкт №15359 проголосували 274 народні депутати.

Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" та запровадження ордена Європи.

Нагородою пропонують відзначати осіб за видатні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Також орденом зможуть нагороджувати за вагомий внесок у допомогу Україні, зміцнення її стійкості у захисті незалежності, розвиток міжнародного співробітництва, утвердження демократії, миру та дружніх відносин між народами.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження нової державної відзнаки - Ордена Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський нагородив главу ЗС Норвегії Крістофферсена "Хрестом заслуги". ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15190) орден (156)
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Топ коментарі
+11
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01.07.2026 12:50 Відповісти
+6
не вражає " Європа". Набагато потужніше звучало б орден " Всесвіту".
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01.07.2026 12:42 Відповісти
+5
преЗЄдєнт работаєт...

.
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01.07.2026 12:52 Відповісти

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