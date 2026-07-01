ЕС будет продвигать "двойную стратегию" для достижения мира в Украине, - Кошта

В течение шестимесячного председательства Ирландии в Совете ЕС Европейский Союз будет и впредь уделять особое внимание поддержке Украины и усилению давления на страну-агрессора.

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта в Дублине во время церемонии начала председательства Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержка Украины

"Что касается европейских ценностей и безопасности Европы, то они проходят испытания в сложном глобальном геополитическом контексте. Но, прокладывая путь в этих сложных водах, Европейский Союз имеет четкий компас - международное право - и четкую карту - многосторонность и международный порядок, основанный на правилах. Это еще одна причина, почему Ирландия - с ее последовательной и принципиальной защитой как многосторонности, так и международного права - является правильным председателем в нужное время", - заявил Кошта.

Он также добавил, что именно эти принципы и ценности определяют единство ЕС в поддержке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый "оборонный" транш из 90 млрд от ЕС для Украины оказался меньше из-за задержки контрактов, — СМИ

"И мы будем продолжать делать все возможное для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - добавил президент Евросовета.

Ситуация на фронте

Кошта подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется "благодаря мужеству Вооруженных сил Украины", в то время как поддержка Украины со стороны Европы и "неустанное давление на Россию" сыграли решающую роль.

"Фактически, в течение следующих шести месяцев под руководством Ирландии мы будем продолжать реализовывать эту двойную стратегию. Потому что Россия должна понять, что время не на ее стороне. И что ей нужно перейти с поля боя за стол переговоров", - резюмировал он.

Читайте также: В ближайшие дни Украина получит еще одну часть "оборонного" транша из кредита на 90 млрд, - ЕК