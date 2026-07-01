ЄС просуватиме "подвійну стратегію" для досягнення миру в Україні, - Кошта

Під час шестимісячного головування Ірландії в Раді ЄС Європейський Союз і надалі зосереджуватиметься на підтримці України та посиленні тиску на країну-агресора.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта у Дубліні під час церемонії початку головування Ірландії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Підтримка України

"Що стосується європейських цінностей та безпеки Європи, то вони проходять випробування у складному глобальному геополітичному контексті. Але, прокладаючи шлях у цих складних водах, Європейський Союз має чіткий компас - міжнародне право - і чітку карту - багатосторонність та міжнародний порядок, заснований на правилах. Це ще одна причина, чому Ірландія - з її послідовним та принциповим захистом як багатосторонності, так і міжнародного права - є правильним головуючим у потрібний час", - заявив Кошта.

Він також додав, що ці принципи та цінності є тим, що керує єдністю ЄС в підтримці України.

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"І ми продовжуватимемо робити все можливе для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", - додав президент Євроради.

Ситуація на фронті

Кошта підкреслив, що ситуація на полі бою змінюється "завдяки мужності Збройних сил України", в той час як підтримка України Європою та "невпинний тиск на Росію" відіграли вирішальну роль.

"Фактично, протягом наступних шести місяців під керівництвом Ірландії ми продовжуватимемо реалізовувати цю подвійну стратегію. Тому що Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці. І що вона повинна перейти з поля бою за стіл переговорів", - резюмував він.

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