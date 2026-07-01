73 боевых столкновения с начала суток на фронте: наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

С начала суток 1 июля 2026 года на фронте российский агрессор уже 73 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Сопич, Козачье, Товстодубово, Коренек, Волфино, Горки, Бунякино, Малая Слободка, Безсаловка, Потаповка, Уланово; в Черниговской области - Ковпинка. Авиаудары пришлись на Лужки и Кореньок.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 31 обстрел, в том числе четыре – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики девять раз пытались прорвать оборону в сторону Терновой, Чайковки, Шевьяковки, Зарубинки и в районах Лимана, Старицы, Артельного.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка. Три боевых столкновения продолжаются.

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Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Гиркое, Криничное, Гуляйпольское и Чаривное. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий пока не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.