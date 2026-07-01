73 боевых столкновения с начала суток на фронте: наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб
С начала суток 1 июля 2026 года на фронте российский агрессор уже 73 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Сопич, Козачье, Товстодубово, Коренек, Волфино, Горки, Бунякино, Малая Слободка, Безсаловка, Потаповка, Уланово; в Черниговской области - Ковпинка. Авиаудары пришлись на Лужки и Кореньок.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 31 обстрел, в том числе четыре – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении захватчики девять раз пытались прорвать оборону в сторону Терновой, Чайковки, Шевьяковки, Зарубинки и в районах Лимана, Старицы, Артельного.
На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное.
- На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки.
- На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часова Яра.
- На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, три атаки продолжаются до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка. Три боевых столкновения продолжаются.
Обстановка на Юге
- Как сообщает Генштаб, на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Гиркое, Криничное, Гуляйпольское и Чаривное. Еще два боевых столкновения продолжаются.
- На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий пока не проводил.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль