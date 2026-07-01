73 боєзіткнення від початку доби на фронті: найгарячіше на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, 1 липня 2026 року, на фронті російський агресор вже 73 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Сопич, Козаче, Товстодубове, Кореньок, Волфине, Гірки, Бунякине, Мала Слобідка, Безсалівка, Потапівка, Уланове; на Чернігівщині – Ковпинка. Авіаударів зазнали Лужки та Кореньок.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти здійснили 31 обстріл, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники дев’ять разів намагалися прорвати оборону у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати нашу оборону у Вовчанську, - УОС

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка. Три боєзіткнення тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініціатива у війні більше не на боці Росії, - Сікорський

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Гірке, Криничне, Гуляйпільське та Чарівне. Ще два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій наразі не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.