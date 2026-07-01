Войска РФ нанесли баллистический удар по Одесщине: двое погибших, 15 раненых, повреждено предприятие

Сегодня, 1 июля, днем враг нанёс баллистический удар по Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть жертвы

К сожалению, по предварительным данным, два человека погибли, еще 15 пострадали, из них 11 - госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала энергоинфраструктуру Одесской области: Вилково осталось без света, есть пострадавший

Повреждения

По данным ОВА, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, в связи с чем возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован.

На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте также: Рашисты атаковали юг Одесской области: горел жилой сектор. ФОТО