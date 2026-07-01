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Новости Обстрелы Одесчины
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Войска РФ нанесли баллистический удар по Одесщине: двое погибших, 15 раненых, повреждено предприятие

баллистика в Одесской области

Сегодня, 1 июля, днем враг нанёс баллистический удар по Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

К сожалению, по предварительным данным, два человека погибли, еще 15 пострадали, из них 11 - госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. 

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Повреждения

По данным ОВА, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, в связи с чем возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован.

На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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