Войска РФ нанесли баллистический удар по Одесщине: двое погибших, 15 раненых, повреждено предприятие
Сегодня, 1 июля, днем враг нанёс баллистический удар по Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
К сожалению, по предварительным данным, два человека погибли, еще 15 пострадали, из них 11 - госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждения
По данным ОВА, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, в связи с чем возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован.
На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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