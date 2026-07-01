943 7
Війська РФ ударили балістикою по Одещині: двоє загиблих, 15 поранених, пошкоджено підприємство
Сьогодні, 1 липня, вдень ворог завдав балістичного удару по Одещині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
На жаль, за попередніми даними, двоє людей загинуло, ще 15 постраждало, з них 11 - госпіталізовано. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Пошкодження
За даними ОВА, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, у звʼязку з цим виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована.
На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль