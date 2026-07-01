Війська РФ ударили балістикою по Одещині: двоє загиблих, 15 поранених, пошкоджено підприємство

Сьогодні, 1 липня, вдень ворог завдав балістичного удару по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

На жаль, за попередніми даними, двоє людей загинуло, ще 15 постраждало, з них 11 - госпіталізовано. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Пошкодження

За даними ОВА, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, у звʼязку з цим виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована.

На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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