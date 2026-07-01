Командир 154-й ОМБр Кононников перед смертью отправлял голосовые сообщения родным и коллегам, - "Слідство.Інфо"

Командир 154-й отдельной механизированной бригады Владимир Кононников, которого нашли мертвым в Запорожье, незадолго до смерти отправлял родным и коллегам голосовые сообщения.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в полиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Новые подробности смерти командира

Накануне Специализированная прокуратура в сфере обороны восточного региона в комментарии для "Суспільного" сообщила, что тело Кононникова нашли с огнестрельным ранением в левой височной области.

Офицер находился на открытой местности рядом с лесополосой вблизи одного из населенных пунктов Запорожской области, а рядом с телом обнаружен его личный пистолет.

Источники "Следство.Инфо" в полиции сообщили, что входное отверстие от пули на виске командира находилось с правой стороны. В распоряжении "Слідство.Інфо" есть фото погибшего офицера, однако журналисты не публикуют его из этических соображений.

"Пистолет под рукой. Выстрел с близкого расстояния. На фото - кровь из левого уха, кто-то мог ошибочно подумать, что это и есть рана", - цитирует издание правоохранителей.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона "Слідству.Інфо" в ответ на вопрос, где находилось входное отверстие, сообщили, что судебно-медицинская экспертиза еще продолжается.

"В ходе досудебного расследования планируется установить, в том числе, и локализацию телесных повреждений", - ответили в ведомстве.

Кроме того, по данным источников издания, незадолго до смерти Виталий Кононников отправлял родным и коллегам голосовые сообщения и выкурил сигарету.

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Смерть командира 154 ОМБр Владимира Кононникова

Накануне сообщалось, что 28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников.

Полиция Запорожской области сообщила, что командир 154-й отдельной механизированной бригады, полковник Владимир Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация - ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии сообщалось, что в деле о смерти командира 154 ОМБр Владимира Коннониккова в Запорожье правоохранители рассматривают три основные версии: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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