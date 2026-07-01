Командир 154-ї ОМБр Кононніков перед смертю надсилав голосові повідомлення рідним та колегам, - "Слідство.Інфо"
Командир 154-ї окремої механізованої бригади Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим на Запоріжжі, незадовго до смерті надсилав рідним і колегам голосові повідомлення.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела у поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Нові деталі смерті командира
Напередодні Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону в коментарі для "Суспільного" розповіла, що тіло Кононнікова знайшли з вогнепальним пораненням у лівій скроневій ділянці.
- Офіцер перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області, а поряд із тілом виявлено його особистий пістолет.
Джерела "Слідство.Інфо" в поліції розповіли, що вхідний отвір від кулі на скроні командира був з правої сторони. У розпорядженні "Слідство.Інфо" є фото загиблого офіцера, однак журналісти не публікують його з етичних міркувань.
"Пістолет під рукою. Вистріл із близької відстані. На фото — кров із лівого вуха, хтось міг хибно подумати, що то і є рана", — цитує видання правоохоронців.
У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону "Слідству.Інфо" у відповідь на запитання, де був вхідний отвір, сказали, що судово-медична експертиза ще триває.
"Досудове розслідування розраховує встановити в тому числі і локалізацію тілесних ушкоджень", - відповіли у відомстві.
Крім того, за даними джерел видання, незадовго до смерті Віталій Кононніков надсилав рідним і колегам голосові повідомлення та викурив сигарету.
Смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова
- Напередодні повідомлялося, що 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.
- Поліція Запорізької області повідомляла, що командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення.
- Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України.
- Згодом повідомлялося, що у справі про смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова на Запоріжжі правоохоронці розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
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