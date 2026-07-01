Командир 154-ї ОМБр Кононніков перед смертю надсилав голосові повідомлення рідним та колегам, - "Слідство.Інфо"

Командир 154-ї окремої механізованої бригади Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим на Запоріжжі, незадовго до смерті надсилав рідним і колегам голосові повідомлення.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела у поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Нові деталі смерті командира

Напередодні Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону в коментарі для "Суспільного" розповіла, що тіло Кононнікова знайшли з вогнепальним пораненням у лівій скроневій ділянці.

Офіцер перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області, а поряд із тілом виявлено його особистий пістолет.

Джерела "Слідство.Інфо" в поліції розповіли, що вхідний отвір від кулі на скроні командира був з правої сторони. У розпорядженні "Слідство.Інфо" є фото загиблого офіцера, однак журналісти не публікують його з етичних міркувань.

"Пістолет під рукою. Вистріл із близької відстані. На фото — кров із лівого вуха, хтось міг хибно подумати, що то і є рана", — цитує видання правоохоронців.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону "Слідству.Інфо" у відповідь на запитання, де був вхідний отвір, сказали, що судово-медична експертиза ще триває.

"Досудове розслідування розраховує встановити в тому числі і локалізацію тілесних ушкоджень", - відповіли у відомстві.

Крім того, за даними джерел видання, незадовго до смерті Віталій Кононніков надсилав рідним і колегам голосові повідомлення та викурив сигарету.

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Смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова

Напередодні повідомлялося, що 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.

Поліція Запорізької області повідомляла, що командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України.

Згодом повідомлялося, що у справі про смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова на Запоріжжі правоохоронці розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

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