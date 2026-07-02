Канада усилила борьбу с дезинформацией РФ и гибридными атаками

Канада активизирует работу по противодействию российским гибридным вмешательствам и дезинформации, в частности посредством специальных инициатив по поддержке и анализу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла Канады Натальи Цмоць агентству"Укрінформ".

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Как Канада противодействует дезинформации

По словам Цмоц, правительство Канады внимательно следит за влиянием дезинформации и пытается активно ей противодействовать.

"Конечно, мы видим последствия. Мы наблюдаем, что если распространять всё больше и больше дезинформации или различных интерпретаций одних и тех же данных, то общественность больше ни во что не верит. Канада, как на двустороннем уровне, так и в рамках "Группы семи", сейчас относится к этому очень серьезно. Мы изучаем иностранное вмешательство, и оно очень коварно. Мы отслеживаем, исследуем, а также противодействуем этому", - отметила она.

Посол подчеркнула, что канадское правительство, пользующееся высоким доверием, выявляет сфабрикованную Кремлем дезинформацию и предоставляет общественности точную информацию.

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Какие инструменты использует Оттава

Канада вместе с партнерами запустила ряд инициатив по выявлению и противодействию угрозам.

Среди них - специальная академия, которая помогает поддерживать аналитиков в этой сфере. Также страны обмениваются информацией и создают совместные инструменты для борьбы с гибридными влияниями. Отдельно действует механизм поддержки жертв таких атак.

"В сотрудничестве с другими странами происходит обмен информацией и создаются более эффективные инструменты для противодействия. А другой - это нечто вроде фонда для поддержки тех, кто стал жертвой гибридных атак. Речь идет об организации, отдельном человеке или, очень часто, о неправительственной организации, которые могут оказаться не в состоянии противостоять гибридным атакам", - объяснила Цмоць.

Ранее сообщалось, что Канада ввела новые санкции против России: под ограничения попали 162 человека и компании.

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