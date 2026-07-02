Канада посилила боротьбу з дезінформацією РФ та гібридними атаками

Канада посилює роботу проти російських гібридних втручань і дезінформації, зокрема через спеціальні ініціативи підтримки та аналізу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю посолки Канади Наталки Цмоць "Укрінформу".

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Як Канада протидіє дезінформації

За словами Цмоць, уряд Канади уважно стежить за впливом дезінформації та намагається активно їй протидіяти.

"Звичайно, ми бачимо наслідки. Ми спостерігаємо, що якщо поширювати все більше і більше дезінформації або різних інтерпретацій тих самих даних, то громадськість більше ні в що не вірить. Канада, як на двосторонньому рівні, так і через G7 зараз ставиться до цього дуже серйозно. Ми вивчаємо іноземне втручання, і воно дуже хитре. Ми моніторимо, досліджуємо, а також протидіємо цьому", – зазначила вона.

Посолка наголосила, що канадський уряд, який користується високою довірою, виявляє кремлівську сфабриковану дезінформацію та надає громадськості точну інформацію.

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Які інструменти використовує Оттава

Канада разом із партнерами запустила низку ініціатив для виявлення та протидії загрозам.

Серед них — спеціальна академія, яка допомагає підтримувати аналітиків у цій сфері. Також країни обмінюються інформацією та створюють спільні інструменти для боротьби з гібридними впливами. Окремо діє механізм підтримки жертв таких атак.

"У співпраці з іншими країнами йде обмін інформацією та створюються сильніші інструменти для протидії. А інший – це щось на кшталт фонду для підтримки тих, хто є жертвами гібридних атак. Йдеться про організацію, окрему особу чи дуже часто неурядову організацію, які можуть бути не в змозі протистояти гібридним атакам", – пояснила Цмоць.

Раніше повідомлялося, що Канада запровадила нові санкції проти Росії: під обмеження потрапили 162 особи та компанії.

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