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Россияне атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в Херсоне: погиб мужчина
Сегодня, 2 июля, примерно в 14:00 россияне нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в центре Херсона, в результате чего есть погибший.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате вражеской атаки 41-летний мужчина получил крайне тяжелые травмы.
"Несмотря на усилия медиков спасти жизнь пострадавшего, он умер в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", - рассказал глава ОВА.
Что предшествовало
Напомним, 1 июля российские оккупанты атаковали беспилотником административное здание в центре Херсона, есть погибшие и раненые.
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