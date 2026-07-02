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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в Херсоне: погиб мужчина

Удар РФ по автомобилю в Херсоне

Сегодня, 2 июля, примерно в 14:00 россияне нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в центре Херсона, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате вражеской атаки 41-летний мужчина получил крайне тяжелые травмы.

"Несмотря на усилия медиков спасти жизнь пострадавшего, он умер в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", - рассказал глава ОВА.

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Что предшествовало

Напомним, 1 июля российские оккупанты атаковали беспилотником административное здание в центре Херсона, есть погибшие и раненые.

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обстрел (33464) Херсон (3362) Херсонская область (5801) Херсонский район (933)
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