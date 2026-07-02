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Росіяни атакували з безпілотника цивільне авто у Херсоні: загинув чоловік
Сьогодні, 2 липня, орієнтовно о 14:00 росіяни вдарили з безпілотника по цивільній автівці у середмісті Херсона, унаслідок чого є заиблий.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, через ворожу атаки 41-річний чоловік дістав вкрай важкі травми.
"Попри зусилля медиків врятувати життя постраждалого, він помер у лікарні. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - розповів голова ОВА.
Що передувало
Нагадаємо, 1 липня російські окупанти атакували безпілотником адміністративну будівлю в середмісті Херсона, є загиблі та поранені.
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