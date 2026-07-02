Росіяни атакували з безпілотника цивільне авто у Херсоні: загинув чоловік

Сьогодні, 2 липня, орієнтовно о 14:00 росіяни вдарили з безпілотника по цивільній автівці у середмісті Херсона, унаслідок чого є заиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, через ворожу атаки 41-річний чоловік дістав вкрай важкі травми.

"Попри зусилля медиків врятувати життя постраждалого, він помер у лікарні. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - розповів голова ОВА.

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Що передувало

Нагадаємо, 1 липня російські окупанти атакували безпілотником адміністративну будівлю в середмісті Херсона, є загиблі та поранені.

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