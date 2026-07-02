Кузнецов действовал как военнослужащий от имени властей Украины во время подрыва "Северных потоков", - прокуратура Германии
Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальный текст обвинений, выдвинутых украинцу Сергею Кузнецову — его подозревают в подрыве "Северных потоков", произошедшем 26 сентября 2022 года. Следствие официально утверждает, что подозреваемый и другие участники группы на момент взрыва действовали как украинские военнослужащие.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Официальное обвинение
В сообщении Федеральной прокуратуры уточняется, что обвинения против Сергея Кузнецова – упомянутого как Сергей К. – были предъявлены еще 30 июня.
Обвинение ему предъявили по нескольким статьям:
- соучастие в военном преступлении — нападении на гражданские объекты;
- организация взрыва с применением взрывчатых веществ;
- уничтожение сооружений;
- препятствование работе предприятий, обеспечивающих общественные нужды.
В обвинительном заключении уточняется, что Сергей на момент событий был украинским военнослужащим и действовал не по собственной инициативе.
Роль Кузнецова
Немецкие прокуроры утверждают, что Кузнецов вместе с другими военнослужащими по поручению госорганов Украины разработал план по уничтожению газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", проходящих по дну Балтийского моря до Лубмина в Германии.
"Целью было навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и не допустить, чтобы Россия использовала доходы от торговли природным газом для финансирования своей войны", — говорится в тексте.
Как полагают прокуроры, для этого была сформирована группа, в которую вошли несколько профессиональных водолазов, шкипер и специалист по взрывчатым веществам. Сергея называют лидером диверсионной группы, которая отправилась выполнять задание.
По данным следствия, 4 сентября 2022 года Кузнецов въехал в Германию через Польшу, используя поддельный украинский паспорт. Вскоре после этого он, как утверждают правоохранители, вместе с другими членами группы поднялся на борт морской парусной яхты. Яхту ранее арендовали через посредников у немецкой компании в Ростоке, использовав поддельные документы.
На этой яхте, по утверждению немецкой прокуратуры, через международные воды было перевезено значительное количество мощного взрывчатого вещества военного назначения в район вблизи датского острова Борнхольм.
"До 22 сентября 2022 года группа под руководством Сергея К. закрепила на газопроводах, пролегающих по морскому дну, несколько взрывных устройств с таймерами. Взрывные устройства сработали 26 сентября 2022 года, нанеся серьезный ущерб обоим трубопроводам", — добавили прокуроры.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
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