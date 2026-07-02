Кузнецов действовал как военнослужащий от имени властей Украины во время подрыва "Северных потоков", - прокуратура Германии

Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальный текст обвинений, выдвинутых украинцу Сергею Кузнецову — его подозревают в подрыве "Северных потоков", произошедшем 26 сентября 2022 года. Следствие официально утверждает, что подозреваемый и другие участники группы на момент взрыва действовали как украинские военнослужащие.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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Официальное обвинение

В сообщении Федеральной прокуратуры уточняется, что обвинения против Сергея Кузнецова – упомянутого как Сергей К. – были предъявлены еще 30 июня.

Обвинение ему предъявили по нескольким статьям:

соучастие в военном преступлении — нападении на гражданские объекты;

организация взрыва с применением взрывчатых веществ;

уничтожение сооружений;

препятствование работе предприятий, обеспечивающих общественные нужды.

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В обвинительном заключении уточняется, что Сергей на момент событий был украинским военнослужащим и действовал не по собственной инициативе.

Роль Кузнецова

Немецкие прокуроры утверждают, что Кузнецов вместе с другими военнослужащими по поручению госорганов Украины разработал план по уничтожению газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", проходящих по дну Балтийского моря до Лубмина в Германии.

"Целью было навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и не допустить, чтобы Россия использовала доходы от торговли природным газом для финансирования своей войны", — говорится в тексте.

Как полагают прокуроры, для этого была сформирована группа, в которую вошли несколько профессиональных водолазов, шкипер и специалист по взрывчатым веществам. Сергея называют лидером диверсионной группы, которая отправилась выполнять задание.

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По данным следствия, 4 сентября 2022 года Кузнецов въехал в Германию через Польшу, используя поддельный украинский паспорт. Вскоре после этого он, как утверждают правоохранители, вместе с другими членами группы поднялся на борт морской парусной яхты. Яхту ранее арендовали через посредников у немецкой компании в Ростоке, использовав поддельные документы.

На этой яхте, по утверждению немецкой прокуратуры, через международные воды было перевезено значительное количество мощного взрывчатого вещества военного назначения в район вблизи датского острова Борнхольм.

"До 22 сентября 2022 года группа под руководством Сергея К. закрепила на газопроводах, пролегающих по морскому дну, несколько взрывных устройств с таймерами. Взрывные устройства сработали 26 сентября 2022 года, нанеся серьезный ущерб обоим трубопроводам", — добавили прокуроры.

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