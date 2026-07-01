Германия предъявила обвинение украинцу Кузнецову по делу о подрыве "Северных потоков"
Генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого следствие считает организатором и руководителем диверсионной группы, подорвавшей газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" 26 сентября 2022 года.
Об этом сообщила новостная служба телеканала ARD Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.
Обвинения украинцу
По данным немецких журналистов, собранные против Сергея Кузнецова доказательства являются "абсолютно убедительными". Следствие установило, что именно он возглавлял диверсионную группу. Украинец якобы командовал на борту яхты "Андромеда", с которой осенью 2022 года, по данным следствия, была осуществлена высадка дайверов для атаки на газопроводы.
Также следствие обнаружило на его мобильном телефоне доказательства, указывающие на его причастность к взрыву. По версии следствия, Кузнецов, находясь в тюрьме в Италии, разговаривал по телефону с родственниками и знакомыми об этом взрыве.
Мужчине инкриминируют нападение на энергетическую инфраструктуру (по международному праву это военное преступление), которое привело к взрыву и разрушениям.
Как происходила диверсия
Согласно материалам дела, украинская команда, в которую входили несколько профессиональных гражданских дайверов, осенью 2022 года арендовала яхту "Андромеда". На её борту специалисты впоследствии обнаружили микрочастицы смеси военных взрывчатых веществ — гексогена и октогена.
Диверсанты разместили самодельные бомбы с таймерами непосредственно на трубах на морском дне. 26 сентября 2022 года устройства взорвались, полностью уничтожив три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
СМИ пишут, что Федеральный суд Германии ранее пришел к выводу: диверсия, вероятнее всего, была осуществлена "по поручению иностранного государства" в рамках разведывательной операции.
Как свидетельствует жалоба защиты на арест Сергея Кузнецова, обвиняемый ссылается на так называемый функциональный иммунитет. Его адвокаты утверждают, что подрыв газопроводов был военной операцией против России, а Кузнецов действовал как военнослужащий, потому не может быть привлечен к уголовной ответственности. Защита настаивает на том, что уничтожение инфраструктуры, важной для государства-агрессора, не является преступлением по международному праву. Однако Федеральный суд Германии отклонил эти доводы.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
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