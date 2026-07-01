Германия предъявила обвинение украинцу Кузнецову по делу о подрыве "Северных потоков"

Генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого следствие считает организатором и руководителем диверсионной группы, подорвавшей газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" 26 сентября 2022 года.

Об этом сообщила новостная служба телеканала ARD Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинения украинцу

По данным немецких журналистов, собранные против Сергея Кузнецова доказательства являются "абсолютно убедительными". Следствие установило, что именно он возглавлял диверсионную группу. Украинец якобы командовал на борту яхты "Андромеда", с которой осенью 2022 года, по данным следствия, была осуществлена высадка дайверов для атаки на газопроводы.

Также следствие обнаружило на его мобильном телефоне доказательства, указывающие на его причастность к взрыву. По версии следствия, Кузнецов, находясь в тюрьме в Италии, разговаривал по телефону с родственниками и знакомыми об этом взрыве.

Мужчине инкриминируют нападение на энергетическую инфраструктуру (по международному праву это военное преступление), которое привело к взрыву и разрушениям.

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Как происходила диверсия

Согласно материалам дела, украинская команда, в которую входили несколько профессиональных гражданских дайверов, осенью 2022 года арендовала яхту "Андромеда". На её борту специалисты впоследствии обнаружили микрочастицы смеси военных взрывчатых веществ — гексогена и октогена.

Диверсанты разместили самодельные бомбы с таймерами непосредственно на трубах на морском дне. 26 сентября 2022 года устройства взорвались, полностью уничтожив три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

СМИ пишут, что Федеральный суд Германии ранее пришел к выводу: диверсия, вероятнее всего, была осуществлена ​​"по поручению иностранного государства" в рамках разведывательной операции.

Как свидетельствует жалоба защиты на арест Сергея Кузнецова, обвиняемый ссылается на так называемый функциональный иммунитет. Его адвокаты утверждают, что подрыв газопроводов был военной операцией против России, а Кузнецов действовал как военнослужащий, потому не может быть привлечен к уголовной ответственности. Защита настаивает на том, что уничтожение инфраструктуры, важной для государства-агрессора, не является преступлением по международному праву. Однако Федеральный суд Германии отклонил эти доводы.

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Взрыв "Северных потоков"

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