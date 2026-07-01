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Новости Подрыв Северных потоков
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Германия предъявила обвинение украинцу Кузнецову по делу о подрыве "Северных потоков"

Украинец Сергей Кузнецов

Генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого следствие считает организатором и руководителем диверсионной группы, подорвавшей газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" 26 сентября 2022 года.

Об этом сообщила новостная служба телеканала ARD Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинения украинцу

По данным немецких журналистов, собранные против Сергея Кузнецова доказательства являются "абсолютно убедительными". Следствие установило, что именно он возглавлял диверсионную группу. Украинец якобы командовал на борту яхты "Андромеда", с которой осенью 2022 года, по данным следствия, была осуществлена высадка дайверов для атаки на газопроводы. 

Также следствие обнаружило на его мобильном телефоне доказательства, указывающие на его причастность к взрыву. По версии следствия, Кузнецов, находясь в тюрьме в Италии, разговаривал по телефону с родственниками и знакомыми об этом взрыве.

Мужчине инкриминируют нападение на энергетическую инфраструктуру (по международному праву это военное преступление), которое привело к взрыву и разрушениям. 

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Как происходила диверсия

Согласно материалам дела, украинская команда, в которую входили несколько профессиональных гражданских дайверов, осенью 2022 года арендовала яхту "Андромеда". На её борту специалисты впоследствии обнаружили микрочастицы смеси военных взрывчатых веществ — гексогена и октогена.

Диверсанты разместили самодельные бомбы с таймерами непосредственно на трубах на морском дне. 26 сентября 2022 года устройства взорвались, полностью уничтожив три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

СМИ пишут, что Федеральный суд Германии ранее пришел к выводу: диверсия, вероятнее всего, была осуществлена ​​"по поручению иностранного государства" в рамках разведывательной операции.

Как свидетельствует жалоба защиты на арест Сергея Кузнецова, обвиняемый ссылается на так называемый функциональный иммунитет. Его адвокаты утверждают, что подрыв газопроводов был военной операцией против России, а Кузнецов действовал как военнослужащий, потому не может быть привлечен к уголовной ответственности. Защита настаивает на том, что уничтожение инфраструктуры, важной для государства-агрессора, не является преступлением по международному праву. Однако Федеральный суд Германии отклонил эти доводы.

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Взрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

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Автор: 

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