Німеччина висунула обвинувачення українцю Кузнєцову у справі про підрив "Північних потоків"

Генеральний прокурор Німеччини уперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого слідство вважає організатором та керівником диверсійної групи, що підірвала газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" 26 вересня 2022 року.

Про це повідомила новинна служба телеканалу ARD Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

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Обвинувачення українцю

За даними німецьких журналістів, зібрані проти Сергія Кузнєцова докази є "абсолютно переконливими". Слідство встановило, що саме він очолював диверсійну групу. Українець нібито командував на борту яхти "Андромеда", з якої восени 2022 року, за даними слідства, було здійснено висадку дайверів для атаки на газопроводи.

Також слідство знайшло докази на його мобільному телефоні, які вказують на його причетність до підриву. За версією слідства, Кузнєцов коли був у вʼязниці в Італії розмовляв через телефон з родичами та знайомими про цей підрив.

Чоловіку інкримінують напад на енергетичну інфраструктуру (за міжнародним правом це воєнний злочин), який спричинив вибух та руйнування.

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Як відбувалася диверсія

Згідно з матеріалами справи, українська команда, яка включала кількох професійних цивільних дайверів, восени 2022 року орендувала яхту "Андромеда". На її борту фахівці згодом знайшли мікрочастинки суміші військових вибухових речовин — гексогену та октогену.

Диверсанти розмістили саморобні бомби з таймерами безпосередньо на трубах на морському дні. 26 вересня 2022 року пристрої здетонували, повністю знищивши три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

ЗМІ пишуть, що Федеральний суд Німеччини раніше дійшов висновку: диверсія, найімовірніше, була здійснена "за дорученням іноземної держави" в межах розвідувальної операції.

Як свідчить скарга захисту на арешт Сергія Кузнєцова, обвинувачений посилається на так званий функціональний імунітет. Його адвокати стверджують, що підрив газопроводів був військовою операцією проти Росії, а Кузнєцов діяв як військовослужбовець, тому не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Захист наполягає, що знищення інфраструктури, важливої для держави-агресора, не є злочином за міжнародним правом. Однак Федеральний суд Німеччини відхилив ці аргументи.

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