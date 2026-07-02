Хорошо, что президент обратил внимание на дело подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова, - адвокат

Адвокат украинского военного Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", Николай Катеринчук доволен тем, что Администрация Президента наконец обратила внимание на дело его подзащитного.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

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"Мне приятно, что Офис Президента все же обратил внимание на дело Сергея Кузнецова. Мы долго туда обращались. Я согласен с президентом в том, что еще рано реагировать на обвинения, потому что мы пока не видим этот текст и до конца не понимаем, какая там квалификация. Говорят, что она не изменилась, но это выглядит очень странно: если это так, то что тогда имел в виду Верховный Суд, который выносил решение по квалификации в отношении экстрадиции 20 декабря? Ведь он там дал оценку и квалификации, и законной военной цели, и функциональному иммунитету. Суд прямо указал, что, например, статья 88 Уголовного кодекса Германии (антиконституционная диверсионная деятельность) не может применяться в отношении Сергея Кузнецова.

Если прокуратура оставила это без внимания, то это означает, что никакой преюдиции нет, что это решение было фактически фоновым и направлено лишь на то, чтобы "закрепить" процесс экстрадиции. То есть Верховный суд просто помог, чтобы эта экстрадиция состоялась - подтвердил сам факт его перемещения из Италии в Германию и избрание меры пресечения в виде ареста - даже несмотря на то, что основное доказательство, образец ДНК, не совпало. Все это произошло на основании этого решения Верховного суда, который отклонил возражения против экстрадиции. Фактически Сергея просто "зафонили" в систему, которая ломает людей. Психологически такое выдержать очень трудно. Ведь фактически с ноября он находится в полной изоляции. Прогулка — один час в день, да и то с приходом нового директора тюрьмы его однажды даже не вывели. Просто забыли. Потом извинились за это. То есть создаются условия постоянного психологического и физического давления. Но где же тогда Европейская конвенция по правам человека? Где Европейский суд по правам человека? Мы же туда жалуемся. Но они не видят в этом пыток", - отметил адвокат.

Катеринчук подчеркнул, что это дело касается не только Сергея Кузнецова.

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"Если его признают виновным во взрыве "Северных потоков", это означает, что государство Украина будет нести материальную ответственность: во-первых, за прямой ущерб. Там подсчитали около 11 миллиардов евро. Во-вторых, возможно, за упущенную выгоду. Это убытки по контрактам на поставку газа, которые не были выполнены из-за остановки "Северных потоков" после взрыва. Здесь речь может идти о сумме от 140 до 200 миллиардов евро. Поэтому те 300 миллиардов евро замороженных российских активов ("Северный поток"-"Газпром") Украина может не получить, если Россия воспользуется решением немецкого суда о виновности украинца. Если получит где-то 100 миллиардов – то уже будет хорошо", – отметил он.

Адвокат признался, что оптимистично смотрит на то, что президент обратил внимание на это дело. Катеринчук надеется, что теперь в Украине государством будет создана рабочая группа, которая будет сотрудничать в этом вопросе с дипломатическими учреждениями и адвокатами Кузнецова.

"И ещё одно. Это маловероятно, но шанс есть: после предъявления обвинительного акта и во время судебного процесса по существу Сергей уже не будет находиться под арестом, который был на досудебном этапе. Есть небольшая возможность, что Украина обратится с письмом в суд и попросит, чтобы на время рассмотрения дела он находился в консульском учреждении в Гамбурге, а не в тюрьме в карцере. С учетом международного гуманитарного права и статуса военнопленного, если это офицер, существует даже практика "личного обязательства" - под его честное слово. Но в целом, если государство гарантирует его явку в суд, суд теоретически может пойти навстречу. Мы же будем говорить, в каких условиях он находился. Поэтому, повторюсь, шанс невелик, но он есть. Поэтому сейчас мы будем обращаться к государству, к президенту, чтобы были даны соответствующие поручения, и чтобы наше МИД проработало эту возможность. Было бы замечательно, если бы такое письмо появилось", - добавил адвокат.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток -2" 26 сентября 2022 года.

Подрыв "Северных потоков"

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