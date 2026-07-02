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Новости Подрыв Северных потоков
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Хорошо, что президент обратил внимание на дело подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова, - адвокат

Подрыв "Северных потоков": реакция Офиса Президента на дело Кузнецова

Адвокат украинского военного Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", Николай Катеринчук доволен тем, что Администрация Президента наконец обратила внимание на дело его подзащитного.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мне приятно, что Офис Президента все же обратил внимание на дело Сергея Кузнецова. Мы долго туда обращались. Я согласен с президентом в том, что еще рано реагировать на обвинения, потому что мы пока не видим этот текст и до конца не понимаем, какая там квалификация. Говорят, что она не изменилась, но это выглядит очень странно: если это так, то что тогда имел в виду Верховный Суд, который выносил решение по квалификации в отношении экстрадиции 20 декабря? Ведь он там дал оценку и квалификации, и законной военной цели, и функциональному иммунитету. Суд прямо указал, что, например, статья 88 Уголовного кодекса Германии (антиконституционная диверсионная деятельность) не может применяться в отношении Сергея Кузнецова.

Если прокуратура оставила это без внимания, то это означает, что никакой преюдиции нет, что это решение было фактически фоновым и направлено лишь на то, чтобы "закрепить" процесс экстрадиции. То есть Верховный суд просто помог, чтобы эта экстрадиция состоялась - подтвердил сам факт его перемещения из Италии в Германию и избрание меры пресечения в виде ареста - даже несмотря на то, что основное доказательство, образец ДНК, не совпало. Все это произошло на основании этого решения Верховного суда, который отклонил возражения против экстрадиции. Фактически Сергея просто "зафонили" в систему, которая ломает людей. Психологически такое выдержать очень трудно. Ведь фактически с ноября он находится в полной изоляции. Прогулка — один час в день, да и то с приходом нового директора тюрьмы его однажды даже не вывели. Просто забыли. Потом извинились за это. То есть создаются условия постоянного психологического и физического давления. Но где же тогда Европейская конвенция по правам человека? Где Европейский суд по правам человека? Мы же туда жалуемся. Но они не видят в этом пыток", - отметил адвокат.

Катеринчук подчеркнул, что это дело касается не только Сергея Кузнецова.

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"Если его признают виновным во взрыве "Северных потоков", это означает, что государство Украина будет нести материальную ответственность: во-первых, за прямой ущерб. Там подсчитали около 11 миллиардов евро. Во-вторых, возможно, за упущенную выгоду. Это убытки по контрактам на поставку газа, которые не были выполнены из-за остановки "Северных потоков" после взрыва. Здесь речь может идти о сумме от 140 до 200 миллиардов евро. Поэтому те 300 миллиардов евро замороженных российских активов ("Северный поток"-"Газпром") Украина может не получить, если Россия воспользуется решением немецкого суда о виновности украинца. Если получит где-то 100 миллиардов – то уже будет хорошо", – отметил он.

Адвокат признался, что оптимистично смотрит на то, что президент обратил внимание на это дело. Катеринчук надеется, что теперь в Украине государством будет создана рабочая группа, которая будет сотрудничать в этом вопросе с дипломатическими учреждениями и адвокатами Кузнецова.

"И ещё одно. Это маловероятно, но шанс есть: после предъявления обвинительного акта и во время судебного процесса по существу Сергей уже не будет находиться под арестом, который был на досудебном этапе. Есть небольшая возможность, что Украина обратится с письмом в суд и попросит, чтобы на время рассмотрения дела он находился в консульском учреждении в Гамбурге, а не в тюрьме в карцере. С учетом международного гуманитарного права и статуса военнопленного, если это офицер, существует даже практика "личного обязательства" - под его честное слово. Но в целом, если государство гарантирует его явку в суд, суд теоретически может пойти навстречу. Мы же будем говорить, в каких условиях он находился. Поэтому, повторюсь, шанс невелик, но он есть. Поэтому сейчас мы будем обращаться к государству, к президенту, чтобы были даны соответствующие поручения, и чтобы наше МИД проработало эту возможность. Было бы замечательно, если бы такое письмо появилось", - добавил адвокат.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток -2" 26 сентября 2022 года.

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток -2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

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Северный поток (1486) Офис Президента (1873)
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Топ комментарии
+4
президент зернув не тільки на справу, а ще й на Конституцію, назерив купу. він зернув і на Журавля, якщо хтось ще пам'ятає хто то був, земля йому пухом.
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02.07.2026 14:45 Ответить
+3
Скільки часу пройшло з моменту арешту підозрюваного українця Кузнєцова,півроку,рік?Президент звернув увагу,скільки ж часу пройшло.Пам'ятаємо як він звернув увагу на поранення морського піхотинця Журавля,та ще й взяв на контроль А в результаті він вмер від кровотечі.Пам'ятаємо як звернув увагу що захисники "Азовсталі" опинились в "контрольованому" полоні.Так що,адвокате,не смішіть.
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02.07.2026 15:21 Ответить
+2
невже Дєрмак-адвокат, колишня жОПА зепрезидента , кинувся рятувати нашого громадянина??
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02.07.2026 14:51 Ответить

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