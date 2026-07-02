Адвокаты Кузнецова только вчера получили обвинительный акт по делу о подрыве "Северных потоков": у нас есть два месяца на анализ

Немецкие адвокаты украинского военного Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве "Северных потоков", лишь вчера получили обвинительное заключение по этому делу.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат украинца Николай Катеринчук.

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"До этого была подана жалоба на то, что прокуратура не передала все материалы дела, на которых основан арест Сергея, срок которого вообще истек еще 28 мая. Поэтому ему должны были либо избрать новую меру пресечения, либо освободить. Однако за неделю до этой даты прокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством о продлении и ареста, и следствия. Мы думали, что следствие будет продлено еще условно на три месяца. Но, как мы поняли, суд не поддержал их позицию, поэтому они были вынуждены сейчас немедленно внести этот обвинительный акт", - отметил он.

Катеринчук отметил, что адвокаты обратили внимание на комментарии, которые давала немецкая прокуратура по поводу этого обвинения.

"Мягко говоря, это выглядит как какая-то издевательство. Они говорят, что он сам себя разоблачил в подрыве "Северных потоков", потому что якобы говорил об этом с женой по телефону, когда еще находился в Италии. А она называла его героем. Это то, что мы вчера прочитали в немецкой прессе. Какие на самом деле есть доказательства по делу? Об этом знают немецкие адвокаты. Но они не имеют права это обсуждать. У нас, украинских адвокатов, не было полного доступа к материалам. Сейчас он появляется. Поэтому мы будем все анализировать.

Там 106 листов обвинительного заключения, которые нам предстоит изучить. У нас есть два законных месяца на то, чтобы это сделать. Но мы уже обжаловали тот факт, что стороне защиты были предоставлены не все тома, на которых основано обвинение. Поэтому теперь посмотрим, что окончательно есть в материалах дела — какие там доказательства, предположения и в целом какую картину нарисовала прокуратура. В случае необходимости сторона защиты может обратиться с ходатайством о продлении этого срока", - подчеркнул адвокат и добавил, что теперь вопрос о том, когда состоится первое судебное заседание по существу дела, зависит от стороны защиты, ведь ей тоже нужно провести собственное расследование.

Говоря об условиях содержания Кузнецова, адвокат сообщил, что недавно сменился начальник тюрьмы, в которой находится его подзащитный, из-за чего достигнутые ранее договоренности об улучшении условий его содержания были отменены.

"Снова возникли вопросы относительно его питания. Еще раньше договорились, что адвокаты могут приносить ему распечатки новостей из интернета; пусть они и просматривались, но все же у него была возможность почитать о том, что происходит. Теперь этого уже нет. Он мог пользоваться компьютером, на котором было исключительно его дело. Теперь эту возможность тоже отменили. Мы понимаем, что это связано с тем, что до сих пор Сергей ничего не говорит, кроме того, что называет своё имя, отчество, номер части и то, что считает себя военнопленным. Поэтому он требует соответствующих условий содержания. У военнопленных офицеров условия более либеральные, чем те, в которых сейчас находится Сергей — это карцер для особо опасных преступников, террористов. Хотя он никого не убивал. А немецкая правовая система знает, что он военный. Как и то, что в Украине идет война, в которой Сергей принимал участие. Но они считают, что такими действиями заставят его в чём-то признаться. Хотя он ничего не говорит. 28 июня его навещала жена. Она рассказывала, что там очень жарко – до 50 градусов. Кондиционеров нет. В камере только маленькое окошко. Сергей спасается, как может – опускал голову в ведро с водой, обливался ею, надевал на голову влажное полотенце, чтобы как-то сбить температуру. Там невозможно спать, потому что помещение раскаляется, и сидишь, как в сауне. Но все равно визиты жены или адвокатов его всегда подбадривают", - сообщил адвокат.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

Подрыв "Северных потоков"

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