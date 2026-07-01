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Новости Подрыв Северных потоков
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Зеленский об обвинениях украинца в Германии по делу "Северных потоков": Украина официально не получала подробностей дела

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано реагировать на обвинения, выдвинутые Федеральной прокуратурой Германии в адрес гражданина Украины Сергея Кузнецовапо делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Дублине, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Киева

Зеленского попросили прокомментировать сообщения немецких СМИ о том, что генеральный прокурор Германии выдвинул обвинения против Сергея Кузнецова по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

"Мы пока не знаем всех деталей этого процесса. Мы не получали официально всех деталей, по крайней мере я их не видел. Соответствующие органы наших двух стран объединят усилия, и когда мы получим больше деталей – сможем соответствующим образом отреагировать. Пока рано говорить", – заявил президент.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

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Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого германское правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

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