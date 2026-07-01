Зеленский об обвинениях украинца в Германии по делу "Северных потоков": Украина официально не получала подробностей дела

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано реагировать на обвинения, выдвинутые Федеральной прокуратурой Германии в адрес гражданина Украины Сергея Кузнецовапо делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Дублине, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Киева

Зеленского попросили прокомментировать сообщения немецких СМИ о том, что генеральный прокурор Германии выдвинул обвинения против Сергея Кузнецова по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

"Мы пока не знаем всех деталей этого процесса. Мы не получали официально всех деталей, по крайней мере я их не видел. Соответствующие органы наших двух стран объединят усилия, и когда мы получим больше деталей – сможем соответствующим образом отреагировать. Пока рано говорить", – заявил президент.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

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Подрыв "Северных потоков"

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