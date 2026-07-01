Зеленський про обвинувачення українця в Німеччині щодо "Північних потоків": Україна офіційно не отримувала деталей справи
Президент Володимир Зеленський заявив, що поки зарано реагувати на обвинувачення, які висунуто громадянину України Сергію Кузнєцову Федеральною прокуратурою Німеччини у справі підриву газопроводів "Північний потік".
Про це глава держави сказав під час пресконференції в Дубліні, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Києва
Зеленського попросили прокоментувати повідомлення німецьких ЗМІ про те, що генеральний прокурор Німеччини висунув звинувачення проти Сергія Кузнєцова у справі про підрив газопроводів "Північний потік".
"Ми не знаємо зараз усіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно всіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших двох країн об’єднають зусилля, і коли ми отримаємо більше деталей –– зможемо відповідно відреагувати. Поки що зарано говорити", - заявив президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
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