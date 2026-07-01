Зеленський про обвинувачення українця в Німеччині щодо "Північних потоків": Україна офіційно не отримувала деталей справи

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки зарано реагувати на обвинувачення, які висунуто громадянину України Сергію Кузнєцову Федеральною прокуратурою Німеччини у справі підриву газопроводів "Північний потік".

Про це глава держави сказав під час пресконференції в Дубліні, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Києва

Зеленського попросили прокоментувати повідомлення німецьких ЗМІ про те, що генеральний прокурор Німеччини висунув звинувачення проти Сергія Кузнєцова у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

"Ми не знаємо зараз усіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно всіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших двох країн об’єднають зусилля, і коли ми отримаємо більше деталей –– зможемо відповідно відреагувати. Поки що зарано говорити", - заявив президент.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.

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Підрив "Північних потоків"

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