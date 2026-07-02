Адвокати Кузнєцова лише вчора отримали обвинувальний акт у справі про підрив "Північних потоків": Маємо два місяці на аналіз

Німецькі адвокати українського військового Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", лише вчора отримали обвинувальний акт у цій справі.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав адвокат українця Микола Катеринчук.

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"До цього було подано оскарження того, що прокуратура не передала всі матеріали справи, на яких ґрунтується арешт Сергія, який взагалі закінчився ще 28 травня. Тож йому мали або обирати новий запобіжний захід, або випускати. Однак за тиждень до цієї дати прокуратура звернулася до Верховного суду щодо продовження і арешту, і слідства. Ми думали, що продовження слідства буде ще умовно на три місяці. Але, як ми зрозуміли, суд не підтримав їхню позицію, тож вони були змушені зараз негайно внести цей обвинувальний акт", - зазначив він.

Катеринчук зауважив, що адвокати звернули увагу на коментарі, які надавала німецька прокуратура щодо цього обвинувачення.

"М’яко кажучи, це виглядає, як якесь знущання. Вони кажуть, що він себе викрив у підриві " Північних потоків", тому що ніби говорив про це з дружиною телефоном, коли ще перебував в Італії. А вона називала його героєм. Це те, що ми вчора прочитали у німецький пресі. Які насправді є докази у справі? Про це знають німецькі адвокати. Але вони не мають права це обговорювати. У нас, українських адвокатів, не було повного доступу до матеріалів. Зараз він з’являється. Тож ми все аналізуватимемо.

Там 106 аркушів обвинувачення, які ми маємо опрацювати. У нас є два законних місяці на те, щоб це зробити. Але ми вже оскаржували, що стороні захисту були надані не всі томи, на яких ґрунтується обвинувачення. Тож тепер побачимо, що є остаточно в матеріалах справи – які там докази, припущення, й загалом яку картину намалювала прокуратура. У разі необхідності, сторона захисту може звернутися за продовженням цього терміну", - наголосив адвокат і додав, що тепер питання, коли буде перше судове засідання у справі по суті, залежить від сторони захисту, адже їй теж треба провести своє розслідування.

Говорячи про умови утримання Кузнєцова, адвокат повідомив, що нещодавно змінився керівник в’язниці, в якій перебуває його підзахисний, через що досягнуті раніше домовленості про покращення умов його утримання були скасовані.

"Знову з’явилися питання щодо його харчування. Ще раніше домовилися, що адвокати можуть заносити йому роздруківки новин з інтернету, хоч вони й переглядалися, але все ж він мав змогу почитати про те, що відбувається. Цього вже немає. Він міг користуватися комп’ютером, в якому була виключно його справа. Тепер теж скасували цю можливість. Ми розуміємо, що це пов’язано з тим, що до цього часу Сергій нічого не говорить, крім того, що називає своє ім’я, по батькові, номер частини те, що вважає себе військовополоненим. Тому вимагає відповідних умов утримання. У військовополонених офіцерів вони більш ліберальні, аніж ті, в яких зараз перебуває Сергій - це карцер для особливо небезпечних злочинців, терористів. Хоча він нікого не вбивав. А німецька правова система знає, що він військовий. Як і те, що в Україні триває війна, в якій Сергій брав участь. Але вони вважають, що такими діями змусять його у чомусь зізнатися. Хоч він нічого не говорить. 28 червня його навідувала дружина. Розказувала, що там дуже спекотно – до 50 градусів. Кондиціонерів немає. У камері лише маленьке віконце. Сергій рятується, як може - засовував голову у відро з водою, обливався нею, одягав на голову вологий рушник, щоб якось збити температуру. Там неможливо спати, бо приміщення розжарюється, і сидиш, як у сауні. Але все одно візити дружини чи захисників його завжди підбадьорюють", - повідомив захисник.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.

Підрив "Північних потоків"

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