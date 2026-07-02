Добре, що президент зернув увагу на справу підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова, - адвокат

Адвокат українського військового Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", Микола Катеринчук задоволений тим, що Офіс Президента нарешті звернув увагу на справу його підзахисного.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мені приємно, що Офіс Президента все ж звернув увагу на справу Сергія Кузнєцова. Ми довго туди стукалися. Я погоджуюся з президентом у тому, що ще зарано реагувати на обвинувачення, тому що ми поки не бачимо цей текст і до кінця не розуміємо, яка там кваліфікація. Говорять, що вона не змінилася, але це дуже дивно виглядає: якщо це так, то що тоді мав на увазі Верховний Суд, який виносив рішення по кваліфікації щодо екстрадиції 20 грудня? Адже він там дав оцінку і кваліфікації, і законній військовій цілі, і функціональному імунітету. Суд прямо вказав, що, наприклад, стаття 88 Кримінального кодексу Німеччини (антиконституційна саботажна діяльність) не може застосовуватися щодо Сергія Кузнєцова.

Якщо прокуратура це залишила, то це означає, що ніякої преюдиції немає, що це рішення було фактично фоновим і спрямованим лише на те, щоб "закріпити" процес екстрадиції. Тобто Верховний суд просто допоміг, щоб ця екстрадиція відбулася – підтвердив сам факт його переміщення з Італії до Німеччини і обрання запобіжного заходу у вигляді арешту — навіть попри те, що основний доказ, зразок ДНК, не співпав. Усе це відбулося на підставі цього рішення Верховного Суду, який відмовив у екстрадиційних запереченнях. Фактично Сергія просто "зафонили" в систему, яка ламає людей. Психологічно таке витримати дуже важко. Адже фактично з листопада він перебуває в повній ізоляції. Прогулянка - одна година на день, і то з появою нового директора в’язниці його одного разу навіть не вивели. Просто забули. Потім вибачилися за це. Тобто створюються умови постійного психологічного та фізичного тиску. Але де ж тоді Європейська конвенція з прав людини? Де Європейський суд з прав людини? Ми ж туди скаржимося. Але вони не вбачають в цьому катування", - зауважив адвокат.

Катеринчук наголосив, що це справа не лише Сергія Кузнєцова.

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"Якщо його визнають винним у підриві "Північних потоків", це означає, що держава Україна нестиме матеріальну відповідальність: по-перше, за прямі збитки. Там нарахували близько 11 мільярдів євро. По-друге, можливо, за упущену вигоду. Це збитки за контрактами на постачання газу, які не були виконані через зупинку "Північних потоків" після підриву. Тут може йтися про суму від 140 до 200 мільярдів євро. Тому ті 300 мільярдів євро заморожених російських активів (Nord Stream-"Газпром") Україна може не отримати у разі, якщо росія використає рішення німецького суду про винуватість українця. Якщо одержить десь 100 мільярдів – то вже буде добре", - зазначив він.

Захисник зізнався, що оптимістично дивиться на те, що президент звернув увагу на цю справу. Катеринчук сподівається, що тепер в Україні державою буде створена робоча група, яка співпрацюватиме в цьому питанні із дипломатичними установами та адвокатами Кузнєцова.

"І ще одне. Це малоймовірно, але шанс є: після обвинувального акту і під час судового процесу по суті Сергій уже не буде в рамках того арешту, який був на досудовому етапі. Є невелика можливість, що Україна звернеться листом до суду і попросить, щоб на час розгляду справи він перебував у консульській установі в Гамбурзі, а не у в’язниці в карцері. З огляду на міжнародне гуманітарне право і статус військовополоненого, якщо це офіцер, існує навіть практика "особистого зобов’язання" - під його чесне слово. Але загалом, якщо держава гарантує його явку до суду, суд теоретично може піти назустріч. Ми ж говоритимемо, в яких умовах він перебував. Тож, повторюся, шанс невеликий, але він є. Тому зараз ми звертатимемося до держави, до президента, щоб було дано відповідні доручення, і щоб наше МЗС опрацювало цю можливість. Було б чудово, якби такий лист з’явився", - додав адвокат.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.

Підрив "Північних потоків"

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