БЭБ проводит обыски на металлургическом заводе в Броварах: в схемах фигурируют депутаты, - СМИ

2 июля детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски и следственные действия на территории металлургического завода в Броварах Киевской области, принадлежащего компаниям ООО "АЛТЕГ" и ООО "БРАЗ". Налоговые махинации фигурантов дела исчисляются сотнями миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Экономической правды".

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Возможные подозреваемые

По информации издания, правоохранители ведут расследование в отношении схемы, организаторами которой считают действующего депутата Киевсовета Романа Ярошенко, экс-депутата Андрея Зайца и бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.

Отмечается, что следственные действия начались 1 июля и продолжаются 2 июля.

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По данным следствия, фигуранты уклонялись от уплаты налогов, для чего использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников:

ООО "УКРМЕТСОРТ";

ООО "ШТАБМЕТ";

ООО "АЛЮМ ПРОДУКТ";

ООО "Втормет Стор";

ООО "Крафт Торг".

Через них проводились фиктивные бестоварные операции, а средства выводились в финансовое учреждение группы АО "Асвио Банк", пишет "ЭП".

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Суммы неучтенных активов

В ходе санкционированных обысков было выявлено занижение налога на недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млн грн; занижение НДС на сумму 23,5 млн грн; наличие неучтенного лома на общую сумму 39 млн грн; наличие других неучтенных товаров на сумму 286 млн грн.

Кроме того, на территории предприятия обнаружены сотни тонн алюминиевого лома, который, по всем признакам, скупался за нелегальные наличные деньги без указания происхождения и первичной документации.

Считается, что бизнесмены сознательно скрывали в финансовой отчетности перед ГНС реальные площади, масштабы и границы своего производственного комплекса, чтобы минимизировать начисление налога на коммерческую недвижимость.

В рамках уголовного производства готовятся аресты счетов и имущества предприятий, а также возбуждаются уголовные дела в отношении подозреваемых, добавили собеседники издания.

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