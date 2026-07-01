БЭБ занялось "ведьмой" Тихой после заявления народного депутата Железняка о мошенничестве и сокрытии доходов. ДОКУМЕНТ

Бюро экономической безопасности Украины начало аналитическое исследование в отношении возможных противоправных действий Марии Арефьевой, известной как "Мария Тихая".

Об этом говорится в ответе БЭБ на запрос Цензор.НЕТ.

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БЭБ начало проверку "ведьмы" Тихой

Согласно документу, 24 июня этого года в Бюро поступило заявление народного депутата Ярослава Железняка о возможных противоправных действиях Тихой (Арефевой) Марии Артуровны, направленных на завладение средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничества), а также умышленного сокрытия реальных объемов доходов от налоговых органов.

В БЭБ отмечают, что в настоящее время начата аналитическая обработка изложенных в заявлении фактов с целью выявления рисков совершения подлежащих расследованию уголовных правонарушений.

В случае установления признаков совершения уголовных правонарушений соответствующие сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Что этому предшествовало?

Ранее народный депутат Ярослав Железняк обнародовал материал о Марии Арефьевой, известной как "ведьма Мария Тихая", и Богдане Орищенко, известном как "маг Велиар", которые берут деньги за "магические" услуги, в частности за "поиск" без вести пропавших украинских военных.

Также он обратился по этому поводу в БЭБ и Нацполицию.

Впоследствии сообщалось, что Национальная полиция возбудила дело в отношении Марии Арефьевой ("ведьма Мария Тихая") и Богдана Орищенко ("маг Велиар") по статье о мошенничестве.

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