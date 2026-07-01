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Новини Шахрайські схеми Підозра Марії Тихої в шахрайстві
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БЕБ взялося за "відьму" Тиху після заяви нардепа Железняка щодо шахрайства та приховування доходів. ДОКУМЕНТ

Бюро економічної безпеки перевіряє відьму Тиху на шахрайство

Бюро економічної безпеки України розпочало аналітичне дослідження щодо можливих протиправних дій Марії Ареф’євої, відомої як "Марія Тиха".

Про це йдеться у відповіді БЕБ на запит Цензор.НЕТ.

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БЕБ розпочало перевірку "відьми" Тихої

Згідно з документом, 24 червня цього року до Бюро надійшла заява народного депутата Ярослава Железняка щодо можливих протиправних дій Тихої (Ареф’євої) Марії Артурівни, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), а також умисного приховування реальних обсягів доходів від податкових органів.

У БЕБ зазначають, що наразі розпочато аналітичне опрацювання викладених у заяві фактів з метою виявлення ризиків вчинення підслідних йому кримінальних правопорушень.

У разі встановлення ознак вчинення кримінальних правопорушень відповідні відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

документ

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Що передувало?

  • Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив матеріал про Марію Ареф'єву, відому як "відьма Марія Тиха" та Богдана Оріщенка, відомого як "маг Веліар", які беруть гроші за "магічні" послуги, зокрема за "пошук" безвісти зниклих українських військових.
  • Також він звернувся щодо цього до БЕБ та Нацполіції.
  • Згодом повідомлялося, що Національна поліція розпочала провадження щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар) за статтею про шахрайство.

Читайте також: Нацполіція розпочала провадження щодо "відьми" Тихої та "мага" Веліара за статтею про шахрайство

Автор: 

ворожки (10) шахрайство (1291) Бюро економічної безпеки (846)
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Топ коментарі
+8
Видно губами відьма ритуали проводить 🤣
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01.07.2026 20:34 Відповісти
+5
Железняку хана - тепер йому буде пороблено на молодий місяць. Тільки Безугла зможе отшептати.
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01.07.2026 20:43 Відповісти
+3
Так это она ему в рот срала?
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01.07.2026 20:59 Відповісти

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