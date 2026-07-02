БЕБ проводить обшуки на металургійному заводі у Броварах: у схемах фігурують депутати, - ЗМІ

2 липня детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки та слідчі дії на території металургійного заводу у Броварах Київської області, що належить компаніям ТОВ "АЛТЕГ" та ТОВ "БРАЗ". Податкові махінації фігурантів справи сягають сотень мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Економічної правди".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Можливі підозрювані

За інформацією видання, правоохоронці ведуть слідство щодо схеми, організаторами якої вважають чинного депутата Київради Роман Ярошенко, ексдепутата Андрія Зайця та бізнесменів В'ячеслава й Олександра Супруненків.

Зазначається, що слідчі дії розпочалися 1 липня і тривають 2 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": БЕБ взялося за "відьму" Тиху після заяви нардепа Железняка щодо шахрайства та приховування доходів. ДОКУМЕНТ

За даними слідства, фігуранти ухилялися від сплати податків, для чого використовувалася мережа підконтрольних компаній-посередників:

ТзОВ "УКРМЕТСОРТ";

ТзОВ "ШТАБМЕТ";

ТзОВ "АЛЮМ ПРОДУКТ";

ТОВ "Втормет Стор";

ТОВ "Крафт Торг".

Через них проводилися фіктивні безтоварні операції, а кошти виводилися у фінансову установу групи АТ "Асвио Банк", пише "ЕП".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелена сталь" та частина глобального виробництва: у "Метінвесті" вже готуються до відновлення України після війни

Суми необлікованих активів

Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено заниження податку на нерухоме майно на загальну суму 8,9 млн грн; заниження ПДВ в сумі 23,5 млн грн; наявність необлікованого лома на загальну суму 39 млн грн; наявність інших необлікованих товарів на 286 млн грн.

Окрім цього, на території підприємства виявлено сотні тонн брухту алюмінію, який за всіма ознаками скуповувався за нелегальну готівку без жодного походження та первинної документації.

Вважається, що бізнесмени свідомо приховували у фінансовій звітності перед ДПС реальні площі, масштаби та межі свого виробничого комплексу, щоб мінімізувати нарахування податку на комерційну нерухомість.

У межах кримінального провадження готуються арешти рахунків та майна підприємств та готуються кримінальні справи для підозрюваних, додали співрозмовники видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕБ на Вінничині викрило масштабну схему ухилення від податків. Компанія має російський слід у структурі власності