Украина стремится к новому статусу в НАТО: не только партнер, но и гарант безопасности

Украина хочет, чтобы на саммите НАТО в Анкаре союзники отразили её новую роль в евроатлантической безопасности и поддержали развитие украинского ОПК.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом на закрытом брифинге для журналистов в четверг, 2 июля, в Брюсселе заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

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"Политически для нас очень важно, чтобы Украина была признана в качестве security contributor, то есть именно в роли контрибутора безопасности, а не исключительно получателя помощи", - сказала Гетьманчук.

По словам дипломатки, саммит НАТО в Анкаре станет первым, в котором Украина будет полноценно участвовать уже в новом статусе, поэтому Киев стремится, чтобы эта роль была отражена в итоговой декларации.

Украина всё глубже интегрируется с НАТО

Гетманчук отметила, что за последние годы сотрудничество Украины с Альянсом существенно изменилось. Если раньше основной акцент делался на военной помощи, то сейчас все большее значение приобретает практическая интеграция Украины в структуры НАТО и вклад украинских военных в общую безопасность.

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Среди примеров она назвала работу Объединенного центра анализа, подготовки и образования (JATEC), участие украинских военных в учениях по сценариям статьи 5 Североатлантического договора, развитие оперативной совместимости, привлечение украинских компаний к программам и закупкам НАТО, а также увеличение количества украинских специалистов в структурах Альянса.

Киев рассчитывает на долгосрочную поддержку оборонной промышленности

Отдельно глава миссии подчеркнула необходимость долгосрочной поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса со стороны союзников.

По ее словам, Украине все больше нужны не только поставки готового вооружения, но и прогнозируемые финансовые обязательства партнеров, которые позволят планировать производство отечественного ОПК в средне- и долгосрочной перспективе.

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