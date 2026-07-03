Україна прагне нового статусу в НАТО: не лише партнер, а й гарант безпеки

Україна хоче, щоб на саміті НАТО в Анкарі союзники відобразили її нову роль у євроатлантичній безпеці та підтримали розвиток українського ОПК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це на закритому брифінгу для журналістів у четвер, 2 липня, в Брюсселі заявила глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

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"Політично нам дуже важливо, щоб Україна була визнана як security contributor, тобто в ролі саме контрибутора безпеки, а не виключно отримувача допомоги", - сказала Гетьманчук.

За словами дипломатки, саміт НАТО в Анкарі стане першим, у якому Україна повноцінно братиме участь уже в новому статусі, тому Київ прагне, щоб ця роль була відображена в підсумковій декларації.

Україна дедалі глибше інтегрується з НАТО

Гетьманчук зазначила, що за останні роки співпраця України з Альянсом суттєво змінилася. Якщо раніше основний акцент робився на військовій допомозі, то нині дедалі більшого значення набуває практична інтеграція України до структур НАТО та внесок українських військових у спільну безпеку.

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Серед прикладів вона назвала роботу Об'єднаного центру аналізу, підготовки та освіти (JATEC), участь українських військових у навчаннях за сценаріями статті 5 Північноатлантичного договору, розвиток взаємосумісності, залучення українських компаній до програм і закупівель НАТО, а також збільшення кількості українських фахівців у структурах Альянсу.

Київ розраховує на довгострокову підтримку оборонної промисловості

Окремо глава місії наголосила на необхідності довгострокової підтримки українського оборонно-промислового комплексу з боку союзників.

За її словами, Україні дедалі більше потрібні не лише поставки готового озброєння, а й прогнозовані фінансові зобов'язання партнерів, які дадуть змогу планувати виробництво вітчизняного ОПК у середньо- та довгостроковій перспективі.

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