Новый учебный год в Украине продлится до 30 июня, - Свириденко
Новый 2026/2027 учебный год в учреждениях общего среднего образования Украины начнётся 1 сентября и продлится до 30 июня 2027 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По её словам, областные и Киевская городская военные администрации совместно с учредителями учебных заведений будут определять формат начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой громаде.
"Это позволит громадам гибко организовывать образовательный процесс в соответствии с условиями безопасности, одновременно обеспечивая непрерывность обучения", — отметила Юлия Свириденко.
Когда будет последний звонок
Несмотря на то, что учебный год официально продлится до 30 июня, фактическую дату завершения занятий, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул будут определять сами учебные заведения.
Такие решения будут принимать педагогические советы с учетом ситуации с безопасностью и потребностей участников образовательного процесса.
"Поэтому даты окончания обучения и каникул могут различаться в разных школах", — пояснила премьер-министр.
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