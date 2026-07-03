Новый учебный год в Украине продлится до 30 июня, - Свириденко

Новый 2026/2027 учебный год в учреждениях общего среднего образования Украины начнётся 1 сентября и продлится до 30 июня 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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По её словам, областные и Киевская городская военные администрации совместно с учредителями учебных заведений будут определять формат начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой громаде.

"Это позволит громадам гибко организовывать образовательный процесс в соответствии с условиями безопасности, одновременно обеспечивая непрерывность обучения", — отметила Юлия Свириденко.

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Когда будет последний звонок

Несмотря на то, что учебный год официально продлится до 30 июня, фактическую дату завершения занятий, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул будут определять сами учебные заведения.

Такие решения будут принимать педагогические советы с учетом ситуации с безопасностью и потребностей участников образовательного процесса.

"Поэтому даты окончания обучения и каникул могут различаться в разных школах", — пояснила премьер-министр.

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