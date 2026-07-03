Новий навчальний рік в Україні триватиме до 30 червня, - Свириденко

Новий 2026/2027 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти України розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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За її словами, обласні та Київська міська військові адміністрації спільно із засновниками закладів освіти визначатимуть формат початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній громаді.

"Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання", – зазначила Юлія Свириденко.

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Коли буде останній дзвоник

Попри те, що навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня, фактичну дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул визначатимуть самі заклади освіти.

Такі рішення ухвалюватимуть педагогічні ради з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу.

"Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах", – пояснила прем'єр-міністр.

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