71 боевое столкновение с начала суток на фронте: наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском, Славянском и Гуляйпольском направлениях, — Генштаб

С начала суток 4 июля 2026 года войска РФ 71 раз атаковали позиции Сил обороны на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Бачевск, Безсаловка, Рогизно, Сопич, Павловка, Харьковка, Волфино, Коренок; в Черниговской области — Клюсы. Авиаудару подверглась Малая Слободка.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Оккупанты осуществили 21 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

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Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении враг наступательных действий пока не проводил.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские военные отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Лиман. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного. Три атаки продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Долгой Балки; две атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка.

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Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Александрограда и Березового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в районах Доброполья, Зализничного и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Гуляйпольское, Цветково, Чаривное, Верхняя Терса, Староукраинка. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Лукьяновское.

На Приднепровском направлении враг на данный момент не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

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Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.