71 боевое столкновение с начала суток на фронте: наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском, Славянском и Гуляйпольском направлениях, — Генштаб
С начала суток 4 июля 2026 года войска РФ 71 раз атаковали позиции Сил обороны на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Бачевск, Безсаловка, Рогизно, Сопич, Павловка, Харьковка, Волфино, Коренок; в Черниговской области — Клюсы. Авиаудару подверглась Малая Слободка.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Оккупанты осуществили 21 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное и в сторону Хатнего.
На Купянском направлении враг наступательных действий пока не проводил.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские военные отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Лиман. Два боевых столкновения продолжаются.
- На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного. Три атаки продолжаются.
- На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.
- На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Долгой Балки; две атаки продолжаются до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка.
Обстановка на юге
- Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Александрограда и Березового.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в районах Доброполья, Зализничного и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Гуляйпольское, Цветково, Чаривное, Верхняя Терса, Староукраинка. Еще два боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Лукьяновское.
- На Приднепровском направлении враг на данный момент не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
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