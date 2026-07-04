71 боєзіткнення від початку доби на фронті: найгарячіше на Покровському, Слов’янському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, 4 липня 2026 року, війська РФ 71 раз атакували позиції Сил оборони на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Бачівськ, Безсалівка, Рогізне, Сопич, Павлівка, Харківка, Волфине, Кореньок; на Чернігівщині - Клюси. Авіаудару зазнала Мала Слобідка.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення. Окупанти здійснили 21 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Лиман. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбивали 14 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Три атаки тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та в бік Довгої Балки, дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися у районах Олександрограда та Березового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.