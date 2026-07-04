Врачи более месяца боролись за жизнь: скончалась жительница Херсона, получившая ранения 24 мая
В больнице скончалась женщина, пострадавшая вследствие российского обстрела Корабельного района Херсона утром 24 мая.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Более месяца медики отчаянно боролись за жизнь 48-летней тяжелораненой жительницы Херсона.
"К сожалению, травмы оказались смертельными. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Напомним, в течение 24 мая российские захватчики обстреливали населенные пункты Херсонской области из артиллерии, минометов и дронов. Вследствие российских атак погибли два человека, еще 17 получили ранения.
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