Врачи более месяца боролись за жизнь: скончалась жительница Херсона, получившая ранения 24 мая

В больнице скончалась женщина, пострадавшая вследствие российского обстрела Корабельного района Херсона утром 24 мая.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Более месяца медики отчаянно боролись за жизнь 48-летней тяжелораненой жительницы Херсона.

"К сожалению, травмы оказались смертельными. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Напомним, в течение 24 мая российские захватчики обстреливали населенные пункты Херсонской области из артиллерии, минометов и дронов. Вследствие российских атак погибли два человека, еще 17 получили ранения.

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