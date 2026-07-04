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Новини Обстріли Херсонщини
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Лікарі понад місяць боролися за життя: померла жителька Херсону, поранена 24 травня

Удари по Херсону

У лікарні померла жінка, яка постраждала через російський обстріл Корабельного району Херсона зранку 24 травня.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Понад місяць медики відчайдушно боролися за життя 48-річної тяжкопораненої херсонки.

"На жаль, травми виявилися смертельними. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, упродовж 24 травня російські загарбники били по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та дронами. Унаслідок російських атак загинули дві людини, ще 17 - зазнали поранень.

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обстріл (34923) Херсон (3914) Херсонська область (6798) Херсонський район (950)
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