Лікарі понад місяць боролися за життя: померла жителька Херсону, поранена 24 травня
У лікарні померла жінка, яка постраждала через російський обстріл Корабельного району Херсона зранку 24 травня.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Понад місяць медики відчайдушно боролися за життя 48-річної тяжкопораненої херсонки.
"На жаль, травми виявилися смертельними. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
Нагадаємо, упродовж 24 травня російські загарбники били по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та дронами. Унаслідок російських атак загинули дві людини, ще 17 - зазнали поранень.
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