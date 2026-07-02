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Росія вдарила по лікарні у Херсоні: загинув 63-річний лікар, - ОВА
Унаслідок російського удару по медичному закладу в Херсоні загинув лікар. Смертельні поранення отримав 63-річний чоловік.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За словами очільника ОВА, лікар загинув внаслідок ворожої атаки по медичному закладу.
"Через російський удар по медичному закладу у Херсоні загинув лікар. Поранення, несумісні з життям, отримав 63-річний чоловік", – повідомив Олександр Прокудін.
Інші обставини атаки та інформація про можливих постраждалих уточнюються.
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