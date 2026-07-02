Росія вдарила по лікарні у Херсоні: загинув 63-річний лікар, - ОВА

Унаслідок російського удару по медичному закладу в Херсоні загинув лікар. Смертельні поранення отримав 63-річний чоловік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За словами очільника ОВА, лікар загинув внаслідок ворожої атаки по медичному закладу.

"Через російський удар по медичному закладу у Херсоні загинув лікар. Поранення, несумісні з життям, отримав 63-річний чоловік", – повідомив Олександр Прокудін.

Інші обставини атаки та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

Що передувало

Сьогодні, 2 липня, орієнтовно о 14:00 росіяни вдарили з безпілотника по цивільній автівці у середмісті Херсона, унаслідок чого є заиблий.

Кількість поранених внаслідок удару 1 липня російського безпілотника по маршрутці у Херсоні збільшилась до 11. Загинули 18-річна дівчина та жінка 55 років.

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