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Россия нанесла удар по больнице в Херсоне: погиб 63-летний врач, - ОВА
В результате российского удара по медицинскому учреждению в Херсоне погиб врач. Смертельные ранения получил 63-летний мужчина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам главы ОВА, врач погиб в результате вражеской атаки на медицинское учреждение.
"В результате российского удара по медицинскому учреждению в Херсоне погиб врач. Несовместимые с жизнью ранения получил 63-летний мужчина", — сообщил Александр Прокудин.
Другие обстоятельства атаки и информация о возможных пострадавших уточняются.
Что предшествовало
- Сегодня, 2 июля, примерно в 14:00 россияне нанесли удар с беспилотника по гражданскому автомобилю в центре Херсона, в результате чего есть погибший.
- Число раненых в результате удара 1 июля российского беспилотника по маршрутке в Херсоне увеличилось до 11. Погибли 18-летняя девушка и женщина 55 лет.
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