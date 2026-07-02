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Новости Гибель медиков
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Россия нанесла удар по больнице в Херсоне: погиб 63-летний врач, - ОВА

Врач погиб в результате вражеской атаки на медицинское учреждение в Херсоне

В результате российского удара по медицинскому учреждению в Херсоне погиб врач. Смертельные ранения получил 63-летний мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По словам главы ОВА, врач погиб в результате вражеской атаки на медицинское учреждение.

"В результате российского удара по медицинскому учреждению в Херсоне погиб врач. Несовместимые с жизнью ранения получил 63-летний мужчина", — сообщил Александр Прокудин.

Другие обстоятельства атаки и информация о возможных пострадавших уточняются.

Что предшествовало

  • Сегодня, 2 июля, примерно в 14:00 россияне нанесли удар с беспилотника по гражданскому автомобилю в центре Херсона, в результате чего есть погибший.
  • Число раненых в результате удара 1 июля российского беспилотника по маршрутке в Херсоне увеличилось до 11. Погибли 18-летняя девушка и женщина 55 лет.

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Автор: 

больница (1456) обстрел (33517) Херсон (3365) Херсонская область (5801) Херсонский район (933)
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