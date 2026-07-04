РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8159 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Николаев
193 0

Россияне нанесли удар "Шахедом" по Николаеву: двое пострадавших

РФ атаковала Николаев

Сегодня вечером российские войска атаковали Николаев с помощью "Шахеда".

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие

Отмечается, что на данный момент известно о двух пострадавших женщинах. У них развилась острая стрессовая реакция. Медицинскую помощь им оказали на месте

Читайте также: Сутки в Николаевской области: атаки дронами, один погибший, семеро раненых

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 2 июля россияне нанесли удар по Николаеву с помощью "Шахедов", вследствие чего ранения получили три человека, один мужчина — в тяжелом состоянии.

Читайте также: В Николаевской области появилась новая военная администрация

Автор: 

Николаев (2240) Николаевская область (2327) обстрел (33567) Николаевский район (215)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 