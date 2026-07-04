Россияне нанесли удар "Шахедом" по Николаеву: двое пострадавших

Сегодня вечером российские войска атаковали Николаев с помощью "Шахеда".

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Отмечается, что на данный момент известно о двух пострадавших женщинах. У них развилась острая стрессовая реакция. Медицинскую помощь им оказали на месте

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 2 июля россияне нанесли удар по Николаеву с помощью "Шахедов", вследствие чего ранения получили три человека, один мужчина — в тяжелом состоянии.

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