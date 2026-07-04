Россияне нанесли удар "Шахедом" по Николаеву: двое пострадавших
Сегодня вечером российские войска атаковали Николаев с помощью "Шахеда".
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Отмечается, что на данный момент известно о двух пострадавших женщинах. У них развилась острая стрессовая реакция. Медицинскую помощь им оказали на месте
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 2 июля россияне нанесли удар по Николаеву с помощью "Шахедов", вследствие чего ранения получили три человека, один мужчина — в тяжелом состоянии.
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