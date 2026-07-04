Росіяни вдарили "Шахедом" по Миколаєву: двоє постраждалих
Сьогодні ввечері російські війська атакували Миколаїв "Шахедом".
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Зазначається, що станом на зараз відомо про двох постраждалих жінок. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці
Що передувало
Раніше повідомлялося, що 2 липня росіяни вдарили по Миколаєву "Шахедами", унаслідок чого поранень зазнали троє людей, один чоловік - у важкому стані.
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