Росіяни вдарили "Шахедом" по Миколаєву: двоє постраждалих

Сьогодні ввечері російські війська атакували Миколаїв "Шахедом".

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Зазначається, що станом на зараз відомо про двох постраждалих жінок. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 2 липня росіяни вдарили по Миколаєву "Шахедами", унаслідок чого поранень зазнали троє людей, один чоловік - у важкому стані.

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